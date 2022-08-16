Новосибирцам не выплатят путинские пособия. Но есть шанс получить деньги на подготовку к школе — делимся схемой
Нуждающиеся могут рассчитывать на региональные и муниципальные выплаты
Федеральных выплат на школьников в этом году не ожидается, но это не значит, что пособия получить невозможно. Рассказываем, кто может рассчитывать на деньги для подготовки ребенка в школу, какие документы придется собрать и куда их отнести.
Если оказались в непростой жизненной ситуации
Вне зависимости от федеральных законов в Новосибирске установлены меры соцподдержки и соцпомощи. Социальная помощь оказывается по муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска». Она была утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152.
Для получения помощи важно, чтобы вы имели прописку в городе.
— Социальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и на подготовку детей к началу учебного года, — объяснили в мэрии Новосибирска.
Что такое трудная жизненная ситуация
Это понятие достаточно четко прописано в нормативных актах.
— Под трудной жизненной ситуацией понимаются обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество, иные обстоятельства, которые объективно ухудшают условия жизнедеятельности гражданина), и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно, — объяснили в департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Сколько денег заплатят
В 2022 году в бюджет заложено 8,5 миллиона рублей на предоставление социальной помощи школьникам из нуждающихся семей на подготовку к началу учебного года.
— Помощь получат более 3000 детей. При определении размера оказания социальной помощи применяется дифференцированный подход в зависимости от материального положения семей, средний размер помощи около 3000 рублей, — поделились цифрами в департаменте.
Какие документы нужны для получения помощи
Вам нужно предоставить:
- письменное заявление об оказании социальной помощи с указанием счета и реквизитов кредитной организации, состава семьи заявителя;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
- документы о доходах всех членов семьи за последние три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
- справку из общеобразовательной организации, где обучается ребенок.
Куда обращаться за помощью
После того как вы собрали всё необходимое, вам нужно обратиться в филиал Городского комплексного центра социального обслуживания населения по месту жительства или пребывания.
Вы можете посмотреть филиалы на нашей карте, также там указаны телефоны центров.
Пособия на подготовку к школе для многодетных семей
В Новосибирской области также предусмотрен ряд пособий, выплачиваемых непосредственно в нашем регионе нуждающимся.
— На региональные выплаты для подготовки детей к школе в НСО могут рассчитывать только многодетные семьи, — отметила юрист Вероника Белоусова. — Актуальный размер каждого пособия и выплаты необходимо уточнять на день обращения.
1. Материальная помощь многодетной семье при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации.
Размер — 5000 рублей на каждого ребенка. Выплачивается единоразово при поступлении в первый класс двух или более детей.
Документы, которые нужно собрать:
- заявление;
- паспорт (документ, удостоверяющий личность);
- справка из общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, подтверждающая факт поступления ребенка в данное учреждение в первый класс;
- удостоверение многодетной семьи (по желанию)
2. Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения школьных занятий для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях.
Размер — 2000 рублей, ежегодно на каждого ребенка из многодетной семьи. Важно: срок обращения за получением помощи — до 31 декабря соответствующего года, за который предоставляется ежегодная денежная выплата.
Документы, которые нужно собрать:
- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение многодетной семьи (по желанию);
- справка об обучении в общеобразовательном учреждении детей, в отношении которых решается вопрос о предоставлении ежегодной денежной выплаты.
3. Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи.
Размер — 300 рублей на каждого ребенка ежегодно. Важно: срок обращения за получением помощи — до 31 декабря соответствующего года, за который предоставляется ежегодная денежная выплата.
Документы, которые нужно собрать:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинный экземпляр и копия);
- удостоверение многодетной семьи (подлинный экземпляр и копия);
- свидетельство о рождении ребенка (детей), в отношении которого(ых) решается вопрос о предоставлении ежегодной выплаты;
- документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя, и их копии;
- справка об обучении ребенка (детей), в отношении которого(ых) решается вопрос о предоставлении ежегодной выплаты, в общеобразовательном учреждении, расположенном на территории Новосибирской области;
- документы о доходах заявителя и членов его семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем обращения, а также иные сведения о доходах и жизненных обстоятельствах.
Где и как получить региональные пособия для многодетных
Для получения пособий для многодетных семей и выплат необходимо обращаться в любой МФЦ (Многофункциональный центр) либо в клиентские службы Государственных казенных учреждений НСО «Центры социальной поддержки населения», расположенные по адресам:
Новосибирцам станет проще получать детские пособия. Правительство РФ приняло новое постановление, в котором прописаны условия для назначения пособия на детей от 3 до 7 лет, а также нюансы, касающиеся выплат на детей от 8 до 17 лет. Юрист Вероника Белоусова объяснила, что изменит документ и как получить деньги новосибирцам.