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Новосибирцам не выплатят путинские пособия. Но есть шанс получить деньги на подготовку к школе — делимся схемой

Нуждающиеся могут рассчитывать на региональные и муниципальные выплаты

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На материальную помощь для подготовки к школе могут рассчитывать многодетные семьи и те, кто оказался в трудной ситуации

На материальную помощь для подготовки к школе могут рассчитывать многодетные семьи и те, кто оказался в трудной ситуации

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Федеральных выплат на школьников в этом году не ожидается, но это не значит, что пособия получить невозможно. Рассказываем, кто может рассчитывать на деньги для подготовки ребенка в школу, какие документы придется собрать и куда их отнести.

Если оказались в непростой жизненной ситуации

Вне зависимости от федеральных законов в Новосибирске установлены меры соцподдержки и соцпомощи. Социальная помощь оказывается по муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска». Она была утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152.

Для получения помощи важно, чтобы вы имели прописку в городе.

— Социальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и на подготовку детей к началу учебного года, — объяснили в мэрии Новосибирска.

Что такое трудная жизненная ситуация

Это понятие достаточно четко прописано в нормативных актах.

— Под трудной жизненной ситуацией понимаются обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество, иные обстоятельства, которые объективно ухудшают условия жизнедеятельности гражданина), и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно, — объяснили в департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Сколько денег заплатят

В бюджете Новосибирска заложили 8,5 миллиона рублей на помощь в подготовке детей к школе

В бюджете Новосибирска заложили 8,5 миллиона рублей на помощь в подготовке детей к школе

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В 2022 году в бюджет заложено 8,5 миллиона рублей на предоставление социальной помощи школьникам из нуждающихся семей на подготовку к началу учебного года.

— Помощь получат более 3000 детей. При определении размера оказания социальной помощи применяется дифференцированный подход в зависимости от материального положения семей, средний размер помощи около 3000 рублей, — поделились цифрами в департаменте.

Какие документы нужны для получения помощи

Вам нужно предоставить:

  • письменное заявление об оказании социальной помощи с указанием счета и реквизитов кредитной организации, состава семьи заявителя;
  • паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
  • документы о доходах всех членов семьи за последние три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
  • справку из общеобразовательной организации, где обучается ребенок.

Куда обращаться за помощью

После того как вы собрали всё необходимое, вам нужно обратиться в филиал Городского комплексного центра социального обслуживания населения по месту жительства или пребывания.

Вы можете посмотреть филиалы на нашей карте, также там указаны телефоны центров.

Пособия на подготовку к школе для многодетных семей

В Новосибирской области также предусмотрен ряд пособий, выплачиваемых непосредственно в нашем регионе нуждающимся.

— На региональные выплаты для подготовки детей к школе в НСО могут рассчитывать только многодетные семьи, — отметила юрист Вероника Белоусова. — Актуальный размер каждого пособия и выплаты необходимо уточнять на день обращения.

1. Материальная помощь многодетной семье при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации.

Размер — 5000 рублей на каждого ребенка. Выплачивается единоразово при поступлении в первый класс двух или более детей.

Документы, которые нужно собрать:

  • заявление;
  • паспорт (документ, удостоверяющий личность);
  • справка из общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, подтверждающая факт поступления ребенка в данное учреждение в первый класс;
  • удостоверение многодетной семьи (по желанию)
Региональные выплаты предоставляются только многодетным семьям

Региональные выплаты предоставляются только многодетным семьям

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2. Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения школьных занятий для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях.

Размер — 2000 рублей, ежегодно на каждого ребенка из многодетной семьи. Важно: срок обращения за получением помощи — до 31 декабря соответствующего года, за который предоставляется ежегодная денежная выплата.

Документы, которые нужно собрать:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • удостоверение многодетной семьи (по желанию);
  • справка об обучении в общеобразовательном учреждении детей, в отношении которых решается вопрос о предоставлении ежегодной денежной выплаты.

3. Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи.

Размер — 300 рублей на каждого ребенка ежегодно. Важно: срок обращения за получением помощи — до 31 декабря соответствующего года, за который предоставляется ежегодная денежная выплата.

Документы, которые нужно собрать:

  • документ, удостоверяющий личность заявителя (подлинный экземпляр и копия);
  • удостоверение многодетной семьи (подлинный экземпляр и копия);
  • свидетельство о рождении ребенка (детей), в отношении которого(ых) решается вопрос о предоставлении ежегодной выплаты;
  • документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя, и их копии;
  • справка об обучении ребенка (детей), в отношении которого(ых) решается вопрос о предоставлении ежегодной выплаты, в общеобразовательном учреждении, расположенном на территории Новосибирской области;
  • документы о доходах заявителя и членов его семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем обращения, а также иные сведения о доходах и жизненных обстоятельствах.

Где и как получить региональные пособия для многодетных

Для получения пособий для многодетных семей и выплат необходимо обращаться в любой МФЦ (Многофункциональный центр) либо в клиентские службы Государственных казенных учреждений НСО «Центры социальной поддержки населения», расположенные по адресам:

Новосибирцам станет проще получать детские пособия. Правительство РФ приняло новое постановление, в котором прописаны условия для назначения пособия на детей от 3 до 7 лет, а также нюансы, касающиеся выплат на детей от 8 до 17 лет. Юрист Вероника Белоусова объяснила, что изменит документ и как получить деньги новосибирцам.

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