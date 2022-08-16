Новосибирцам не выплатят путинские пособия. Но есть шанс получить деньги на подготовку к школе — делимся схемой

Федеральных выплат на школьников в этом году не ожидается, но это не значит, что пособия получить невозможно. Рассказываем, кто может рассчитывать на деньги для подготовки ребенка в школу, какие документы придется собрать и куда их отнести.



Если оказались в непростой жизненной ситуации

Вне зависимости от федеральных законов в Новосибирске установлены меры соцподдержки и соцпомощи. Социальная помощь оказывается по муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска». Она была утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152.