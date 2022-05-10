Детские пособия станут назначать без учета доходов родителей — как новосибирцам получить деньги по новой схеме

Говорить об упрощенном получении здесь не стоит. Постановление вводит новые условия, при которых можно получить детские пособия.

В документе говорится о том, что теперь по-другому будут делать расчеты при назначении пособия на детей от 3 до 7 лет. Не будут учитываться доходы заявителя и членов его семьи, если начиная с 1 марта 2022 года был расторгнут трудовой договор и они были признаны безработными.

Для того чтобы доход родителя не учитывался, нужно, чтобы обязательно соблюдались два этих условия. Родитель обязательно должен встать на учет в центре занятости как безработный. Пособие в этом случае назначат только на полгода. Позже его можно будет продлить, но внесенные изменения будут действовать только до конца 2022 года, если их действие не продлят.



Документы предоставляются пенсионным фондом и федеральной службой по труду и занятости с помощью единой межведомственной системы электронного взаимодействия при поступлении запроса. То есть вы можете просто подать заявление, заполнив соответствующие графы. Всеми необходимыми документами ведомства должны обменяться сами.