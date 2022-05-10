Детские пособия станут назначать без учета доходов родителей — как новосибирцам получить деньги по новой схеме

Новосибирцам станет проще получать детские пособия. Правительство РФ приняло новое постановление, в котором прописаны условия для назначения пособия на детей от 3 до 7 лет, а также нюансы, касающиеся выплат на детей от 8 до 17 лет. Юрист Вероника Белоусова объяснила, что изменит документ и как получить деньги новосибирцам. Далее от первого лица.
Какие изменения внесли в получение пособий на детей
Изменения вступили в силу по Постановлению Правительства РФ от 28.04.22
Говорить об упрощенном получении здесь не стоит. Постановление вводит новые условия, при которых можно получить детские пособия.
В документе говорится о том, что теперь по-другому будут делать расчеты при назначении пособия на детей от 3 до 7 лет. Не будут учитываться доходы заявителя и членов его семьи, если начиная с 1 марта 2022 года был расторгнут трудовой договор и они были признаны безработными.
Для того чтобы доход родителя не учитывался, нужно, чтобы обязательно соблюдались два этих условия. Родитель обязательно должен встать на учет в центре занятости как безработный. Пособие в этом случае назначат только на полгода. Позже его можно будет продлить, но внесенные изменения будут действовать только до конца 2022 года, если их действие не продлят.
Документы предоставляются пенсионным фондом и федеральной службой по труду и занятости с помощью единой межведомственной системы электронного взаимодействия при поступлении запроса. То есть вы можете просто подать заявление, заполнив соответствующие графы. Всеми необходимыми документами ведомства должны обменяться сами.
Какие еще изменения вносит постановление
Также в постановлении говорится, что недопустимо получение сразу двух пособий, предусмотренных в России для детей от 8 до 17 лет.
Первое — ежемесячное пособие, которое назначается родителю при определенных условиях. Второй родитель должен платить алименты по решению суда или не указан в свидетельстве о рождении, или записан со слов матери, или умер, признан безвестно отсутствующим или умершим. Или оба родителя умерли, признаны безвестно отсутствующими или умершими.
Второе — ежемесячная денежная выплата, введенная по Указу Президента от 31 марта 2022 года. Если вы претендуете на нее, то первое ежемесячное пособие перестанут выплачивать.
В обоих случаях среднедушевой доход семьи играет роль при назначении суммы пособия.
Куда идти за пособиями в Новосибирске
Для получения пособий необходимо обращаться в любой МФЦ (многофункциональный центр) либо в клиентские службы Государственных казенных учреждений НСО «Центры социальной поддержки населения». Их адреса можно посмотреть на карте ниже. Также заявления можно подать через «Госуслуги» при подтвержденной учетной записи.
Как встать на учет в центре занятости в Новосибирске
Сначала вам нужно подать заявление через портал «Работа в России». При этом необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».
С 10 января 2022 года по Постановлению правительства РФ