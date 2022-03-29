Пособия на детей: как новосибирцам получить новые федеральные и региональные выплаты (вы точно знали не обо всех)

Многие семьи сейчас нуждаются в поддержке, особенно с детьми, но в правилах получения пособий и необходимых документах легко запутаться. Юрист Вероника Белоусова собрала самые актуальные пособия, при этом в списке есть не только федеральные, но и выплаты Новосибирской области, про возможность получения которых очень часто забывают.
Куда идти за пособиями
Для получения пособий необходимо обращаться в любой МФЦ (многофункциональный центр) либо в клиентские службы Государственных казенных учреждений НСО «Центры социальной поддержки населения». Их адреса можно посмотреть на карте:
Федеральные пособия
1. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
Размер: выплачивается в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
В 2022 году размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов малообеспеченной семьи:
50% (в среднем по стране 6619 рублей) — базовый размер;
75% (в среднем по стране 9928,50 рубля) — если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума;
100% (в среднем по стране
Кто может получить: один из родителей или законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации и проживающий совместно с ребенком на территории Новосибирской области, на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, являющегося гражданином РФ.
Малообеспеченные семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения, могут получать такое пособие на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. При этом заявитель и дети, на которых планируется назначение, должны быть гражданами России.
Центры социальной поддержки населения на основе сведений о доходах самостоятельно рассчитают пособие в нужном размере. Достаточно подать заявление на сайте «Госуслуги».
Документы, необходимые для получения пособия:
- паспорт родителя-заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака;
- сведения о доходах;
- сведения о получаемых пособиях и иных мерах социальной поддержки;
- также законодательством предусмотрено предоставление дополнительных документов для частных случаев.
Другие случаи и необходимые документы необходимо уточнять на портале «Госуслуги». Вы можете просто заполнить заявление на «Госуслугах», остальные документы Центры запросят у органов сами. Вам нужно заполнить только соответствующие строки, требующие сведения из этих документов.
2. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
Размер: 50% прожиточного минимума для детей в Новосибирской области.
Кто может получить: родитель, опекун или попечитель ребенка в возрасте от 8 до 17 лет на момент рассмотрения заявления.
При этом второй родитель этого ребенка обязан платить алименты по решению суда или не указан в свидетельстве о рождении, или записан со слов матери, или умер, признан безвестно отсутствующим или умершим. Или оба родителя умерли, признаны безвестно отсутствующими или умершими.
Среднедушевой доход всех членов семьи не должен превышать одного прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Законом предусмотрен еще ряд условий, необходимых для получения настоящего пособия.
Документы, необходимые для получения пособия:
- паспорт родителя-заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака;
- сведения о доходах;
- сведения о получаемых пособиях и иных мерах социальной поддержки, алиментов;
- также законодательством предусмотрено предоставление дополнительных документов для частных случаев.
Другие случаи и необходимые документы нужно уточнять на портале «Госуслуги». Вы можете просто заполнить заявление на «Госуслугах», остальные документы Центры запросят у органов сами. Вам нужно заполнить только соответствующие строки, требующие сведения из этих документов.
Пособия Новосибирской области
В Новосибирской области предусмотрен ряд пособий, выплачиваемых непосредственно в нашем регионе, все они прописаны в законах правительства региона. Публикуем самые востребованные из них. Актуальный размер каждого пособия и выплаты необходимо уточнять в уполномоченном органе на день обращения.
1. Единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье
Размер: на первого ребенка — 6000 рублей, на второго —
Кто может получить: один из супругов (или единственный родитель в неполной семье), если ему нет 35 лет.
Документы, необходимые для получения пособия:
- заявление;
- паспорт (документ, удостоверяющий личность);
- свидетельства о рождении детей;
- свидетельство о браке;
- копии документов, содержащих информацию о совместном проживании ребенка с родителем;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования представляется заявителем по собственной инициативе;
- согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем (например, мужа, жены).
2. Ежемесячное пособие на ребенка в Новосибирской области
Размер: 371,98 рубля (может быть повышен до 557,95 рубля для одинокой матери или отца, при разведенных родителях и при других веских основаниях).
Кто может получить: один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательной организации — до окончания обучения, но не более чем до 18 лет). Для выплаты этого пособия необходимо соблюдение ряда условий, одним из них является размер среднедушевого дохода семьи, он не должен превышать величину прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области.
Документы, необходимые для получения пособия:
- заявление;
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (иного законного представителя);
- копия (копии) свидетельства о рождении ребенка;
- копии документов, с информацией о совместном проживании детей до 14 лет с родителем (законным представителем). Свидетельство о регистрации по месту жительства для родителя (законного представителя) и ребенка, если он старше 14 лет. Необязательно — свидетельство о регистрации по месту пребывания либо паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, либо решение суда об установлении юридического факта проживания родителя (законного представителя), ребенка по определенному адресу;
- документы о доходах заявителя и членов его семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления, для исчисления среднедушевого дохода семьи, в том числе:
а) документов о заработной плате заявителя и членов его семьи (представляется заявителем по собственной инициативе);
б) справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о подтверждении получения пенсии нетрудоспособным заявителем (членом его семьи), о получении заявителем (членом его семьи) компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы (представляется заявителем по собственной инициативе);
в) справки (сведений) органа службы занятости по месту жительства заявителя (члена его семьи) о назначенных социальных выплатах безработному заявителю (члену его семьи) (представляется заявителем по собственной инициативе);
г) копия свидетельства о заключении брака, если брак между родителями ребенка заключен;
- также ряд документов, включая справки о трудовом стаже, предоставляются по желанию. Для назначения ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством) и для назначения в повышенном размере нужно предоставить еще ряд дополнительных документов по запросу специалистов. Если вы предоставляете копии документов, не заверенные в установленном законом порядке, то с вас попросят и подлинники.
На какие еще пособия стоит обратить внимание:
1. Денежная выплата на оплату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Новосибирской области.
Не более 600 рублей на одного ребенка. Могут получать молодые семьи, имеющие детей дошкольного возраста, родители (единственный родитель), которые учатся в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования на очной форме обучения.
2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.
Пособие выплачивается ежеквартально в размере 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Новосибирской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на первого ребенка, 50% размера такой платы на второго ребенка, 70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Родитель (законный представитель) детей, посещающих образовательные организации, при условии, что на день обращения среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, действующую в Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется компенсация.
3. Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида.
Предоставляется в размере 370,95 рубля. На получение указанного пособия имеют право семьи, имеющие ребенка-инвалида.
Пособия Новосибирской области для многодетных семей
1. Материальная помощь многодетной семье при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации.
Выплачивается единовременно в случае поступления в первый класс двух или более детей из многодетной семьи на каждого ребенка в размере 5000 рублей.
2. Материальная помощь при поступлении ребенка из многодетной семьи в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования.
Выплачивается единовременно в размере
3. Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи — 300 рублей.
4. Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения школьных занятий для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях — 2000 рублей.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции