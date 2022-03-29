Пособия на детей: как новосибирцам получить новые федеральные и региональные выплаты (вы точно знали не обо всех)

Федеральные пособия

1. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет



Размер: выплачивается в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.



В 2022 году размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов малообеспеченной семьи:



50% (в среднем по стране 6619 рублей) — базовый размер;



75% (в среднем по стране 9928,50 рубля) — если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума;



100% (в среднем по стране 13 238 рублей) — если при выплате пособия в сумме 75% среднедушевой доход всё еще не достигает регионального прожиточного минимума.

Кто может получить: один из родителей или законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации и проживающий совместно с ребенком на территории Новосибирской области, на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, являющегося гражданином РФ.

Малообеспеченные семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения, могут получать такое пособие на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. При этом заявитель и дети, на которых планируется назначение, должны быть гражданами России.

