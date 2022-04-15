Новое пособие на детей от 8 до 17 лет: как получить новосибирцам — необходимые документы и полезные адреса

Новосибирцы с 1 мая смогут получать новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет. Депутаты Новосибирского заксобрания приняли в двух чтениях изменение к закону «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». Разбираемся вместе с юристом Вероникой Белоусовой, кто может рассчитывать на новые выплаты, каковы условия для получения пособия, необходимые документы и куда их сдавать. Далее — от первого лица.



Новое пособие: кто его может получать

Поправки депутаты НСО приняли для исполнения указа президента от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей». Теперь малоимущие семьи, имеющие детей в возрасте от 8 до 17 лет, могут получать ежемесячную выплату.