Новое пособие на детей от 8 до 17 лет: как получить новосибирцам — необходимые документы и полезные адреса

Новосибирцы с 1 мая смогут получать новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет. Депутаты Новосибирского заксобрания приняли в двух чтениях изменение к закону «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». Разбираемся вместе с юристом Вероникой Белоусовой, кто может рассчитывать на новые выплаты, каковы условия для получения пособия, необходимые документы и куда их сдавать. Далее — от первого лица.
Новое пособие: кто его может получать
Поправки депутаты НСО приняли для исполнения указа президента от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей». Теперь малоимущие семьи, имеющие детей в возрасте от 8 до 17 лет, могут получать ежемесячную выплату.
Пособие может получать родитель, опекун или попечитель ребенка от 8 до 17 лет. При этом второй родитель этого ребенка обязан платить алименты по решению суда или не указан в свидетельстве о рождении, или записан со слов матери, или умер, признан безвестно отсутствующим или умершим. Или оба родителя умерли, признаны безвестно отсутствующими или умершими.
Среднедушевой доход всех членов семьи не должен превышать одного прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Прожиточный минимум на ребенка в 2022 году в Новосибирской области — 13 238 рублей. На душу населения — 12 775 рублей. Законом предусмотрен еще ряд условий, необходимых для получения настоящего пособия.
Сколько будут платить
Сумма пособия напрямую зависит от дохода семьи. Выплата устанавливается с 1 апреля, деньги семьи смогут начать получать с 1 мая 2022 года.
- Если среднедушевой доход в семье не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет 50% от регионального прожиточного минимума для детей. То есть 6619 рублей.
- В случае если среднедушевой доход семьи (с учетом 50%-й выплаты) не превышает прожиточного минимума, то выплата составит 75% от прожиточного минимума для детей. Эта сумма — 9928,50 рубля.
- В случае если с 75%-й выплатой размер среднедушевого дохода семьи всё равно будет ниже прожиточного минимума, семья может рассчитывать на получение выплаты в размере 100% прожиточного минимума на ребенка. То есть на 13 238 рублей.
Выплаты будут идти из федерального и регионального бюджетов. Федеральный должен покрыть 78% затрат, региональный — 22%. В 2022 году из областного бюджета на выплаты потребуется более 2,7 миллиарда рублей.
Документы для получения пособия
Право на получение пособия нужно подтвердить. Для этого необходимы документы:
- паспорт родителя-заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака;
- сведения о доходах;
- сведения о получаемых пособиях и иных мерах социальной поддержки, алиментах;
- также законодательством предусмотрено предоставление дополнительных документов для частных случаев.
Другие случаи и необходимые документы нужно уточнять на портале «Госуслуги». Вы можете просто заполнить заявление на «Госуслугах», остальные документы центры запросят у органов сами. Вам нужно заполнить только соответствующие строки, требующие сведений из этих документов.
Куда идти за пособием
Для получения пособия вы можете обратиться в любой МФЦ (многофункциональный центр) либо в клиентские службы государственных казенных учреждений НСО «Центры социальной поддержки населения». Их адреса можно посмотреть на карте:
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