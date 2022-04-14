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Тема дняВыплаты на детей от 8 до 17 лет
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Новые президентские выплаты на детей от 8 до 17 лет новосибирцам начнут выдавать в мае

Сегодня новосибирские депутаты приняли изменения в закон о социальной поддержке

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Рассчитывать на выплату могут малоимущие семьи с детьми от 8 до 17 лет

Рассчитывать на выплату могут малоимущие семьи с детьми от 8 до 17 лет

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Депутаты новосибирского заксобрания приняли в двух чтениях изменение к закону о «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». Изменения приняли на внеочередной сессии, которая прошла 14 апреля.

Поправки приняли для исполнения указа президента от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей». Теперь малоимущие семьи, имеющие детей в возрасте от 8 до 17 лет, могут получать ежемесячную выплату.

Как уточнили в пресс-службе Заксобрания, выплата устанавливается с 1 апреля и начнет производиться с 1 мая 2022 года.

В финансово-экономическом обосновании закона указано, что размер выплаты будет зависеть от доходов семьи.

50% от регионального прожиточного минимума для детей для семей, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

В случае, если среднедушевой доход семьи (с учетом 50%-й выплаты) не превышает прожиточный минимум, то выплата составит 75% от прожиточного минимума для детей.

В случае, если с 75%-й выплатой размер среднедушевого дохода семьи всё равно будет ниже прожиточного минимума, семья может рассчитывать на получение выплаты в размере 100% прожиточного минимума на ребенка.

Как следует из данных Пенсионного фонда России, прожиточный минимум на ребенка в 2022 году в Новосибирской области — 13 238 рублей. На душу населения — 12 775 рублей.

Выплаты будут идти из федерального и регионального бюджетов. Федеральный должен покрыть 78% затрат, региональный — 22%.

В 2022 году из областного бюджета на выплаты потребуется более 2,7 миллиарда рублей, на 2023–2024 годы ежегодно в размере 3,6 миллиарда рублей.

— Общий объем расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию проекта закона составляет 45 357 263 192,84 рубля, в том числе 35 209 692 560,66 рубля (78%) — средства федерального бюджета, 10 147 570 632,18 рубля (22%) — средства областного бюджета, — говорится в финансово-экономическом обосновании закона.

На 2022 год запланировано выделить более 12 миллиардов, на 2023–2024 годы — более 16 миллиардов.

Каждый год размер пособий и выплат пересчитывают, это касается практически всех денег от государства, в том числе и тех, что полагаются семьям с детьми. О том, как МРОТ и прожиточный минимум влияют на суммы различных выплат, мы подробно рассказывали в этом материале, а в этом — подсчитали и разобрались, сколько будут платить семьям с детьми в 2022 году.

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