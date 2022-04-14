Новые президентские выплаты на детей от 8 до 17 лет новосибирцам начнут выдавать в мае
Сегодня новосибирские депутаты приняли изменения в закон о социальной поддержке
Депутаты новосибирского заксобрания приняли в двух чтениях изменение к закону о «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». Изменения приняли на внеочередной сессии, которая прошла 14 апреля.
Поправки приняли для исполнения указа президента от 31 марта 2022 года
Как уточнили в пресс-службе Заксобрания, выплата устанавливается с 1 апреля и начнет производиться с 1 мая 2022 года.
В финансово-экономическом обосновании закона указано, что размер выплаты будет зависеть от доходов семьи.
50% от регионального прожиточного минимума для детей для семей, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
В случае, если среднедушевой доход семьи (с учетом
В случае, если с
Как следует из данных Пенсионного фонда России, прожиточный минимум на ребенка в 2022 году в Новосибирской области —
Выплаты будут идти из федерального и регионального бюджетов. Федеральный должен покрыть 78% затрат, региональный — 22%.
В 2022 году из областного бюджета на выплаты потребуется более 2,7 миллиарда рублей, на 2023–2024 годы ежегодно в размере 3,6 миллиарда рублей.
— Общий объем расходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию проекта закона составляет
На 2022 год запланировано выделить более 12 миллиардов, на 2023–2024 годы — более 16 миллиардов.
Каждый год размер пособий и выплат пересчитывают, это касается практически всех денег от государства, в том числе и тех, что полагаются семьям с детьми. О том, как МРОТ и прожиточный минимум влияют на суммы различных выплат, мы подробно рассказывали в этом материале, а в этом — подсчитали и разобрались, сколько будут платить семьям с детьми в 2022 году.