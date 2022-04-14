Новые президентские выплаты на детей от 8 до 17 лет новосибирцам начнут выдавать в мае

Депутаты новосибирского заксобрания приняли в двух чтениях изменение к закону о «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». Изменения приняли на внеочередной сессии, которая прошла 14 апреля.

Поправки приняли для исполнения указа президента от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей». Теперь малоимущие семьи, имеющие детей в возрасте от 8 до 17 лет, могут получать ежемесячную выплату.

Как уточнили в пресс-службе Заксобрания, выплата устанавливается с 1 апреля и начнет производиться с 1 мая 2022 года.