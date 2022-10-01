Не то пальто: как выбрать правильную модель и где купить идеальное пальто на холодную осень
Показываем варианты на разный бюджет, сдаем все явки и пароли (сохраняйте список)
Осень в Новосибирске наступила не то чтобы неожиданно, нет. Мы были к ней готовы, только снег — как на голову, простите нас за каламбур. В срочном порядке достаем с полок шарфы и шапки, но вот беда — пальто никуда не годится. И тут начинается квест: отыскать пальто, которое действительно будет греть, актуального кроя и проходящее по бюджету — та еще задача. Мы попросили стилиста Анну Скорых объяснить, как правильно выбрать столь важный элемент верхнего гардероба и посмотрели, что предлагают нам магазины.
Что предлагают сибирские бренды?
Яркая коллекция пальто представлена в модном магазине города Malina Bonita. Витрина магазина на Советской, 12 как бы намекает нам: осень может быть яркой.
Сочные цвета: оранжевый, зеленый, желтый, фуксия — смотрится симпатично, но покупая столь яркую вещь, вы рискуете быстро устать от нее. Если позволяет бюджет, советуем приобретать яркое пальто как альтернативу базовому варианту.
Молодой бренд Friends Zone — магазин находится также на улице Советской, 19. Приятное модное пространство, коллекции лаконичные, предлагается отличная база. Из верхней одежды в нынешнем сезоне представлены бомберы с синтепоном и шерстяные пальто в двух вариантах: прямое мужского кроя в цвете кэмел и кашемировое пальто-халат с поясом звериной расцветки.
Еще один сибирский бренд — Vladislava shop, улица Ленина, 3, корпус 1. Выбор пальто на конец сентября невелик — мы нашли две модели: двубортное в клетку и однотонное пальто-халат в двух расцветках: серо-голубая и оливковая.
Узнаваемый сибирский бренд Inspire (Советская, 20) предлагает самые актуальные варианты из мира моды. В ассортименте всегда большой выбор одежды на любой вкус и цвет. Пальто в магазине представлены в нескольких вариантах и цветах, мы обратили внимание на пальто прямого кроя на пуговицах (можно носить с поясом и без него) и на двубортное пальто в клетку. Некоторые позиции продают со скидкой.
Свое производство в Новосибирске имеет бренд Duman, который славится высоким качеством и горячо любим сибирячками. Магазин находится на улице Советской, 49. В просторном зале представлено несколько вариантов пальто с отличным составом.
Предлагаем обратить внимание и на ассортимент «Синара» — сайт магазина обещает нам довольно приятные скидки. К примеру, шерстяное пальто прямого кроя можно приобрести за
Можно ли найти пальто в массмаркете?
Задача не из легких, но вполне выполнимая. Советуем приглянуться к популярным сегодня магазинам Lime и 12 storeez, спрос на которые заметно вырос после ухода из России группы Inditex. Лаконичные модели, четкие фактуры и приятное качество, цена чуть выше среднего.
12 storeez — магазин качественной базовой одежды. Здесь редко встретишь вещи сочных ярких цветов, разве что летом. Осенняя палитра довольно сдержанна, что касается пальто — представлены двубортные модели и на запах, в бежевом, сером или черном цвете.
Удваиваем ставки — кашемировое пальто дешево стоить не может.
Интереса ради заглянули мы и в «Снежную королеву». Ассортимент магазина довольно обширный, но много моделей — устаревшего кроя. Средняя стоимость изделия в магазине от
Можно найти модель с принтом или классическую базовую.
Как подобрать пальто?
Стилист Анна Скорых отмечает, что пальто не должно сидеть в обтяжку.
— Планируйте, какую одежду вы будете надевать под пальто: если вы офисный сотрудник и часто носите жакет, берите его с собой в магазин и примеряйте. Носите объемные свитера — та же схема. Примеряйте пальто перед покупкой на объемную одежду вашего гардероба. Частая ошибка: рукава потом не налезают на какую-то теплую одежду, — говорит стилист.
Если вы планируете носить пальто долго, выбирайте модель, не перегруженную деталями. Оттенок — базовый, нейтральный: серый, черный, бежевый, белый. Не берите яркую модель или со звериным принтом, несмотря на то, что сейчас это тренд. Хорошо, если в составе есть шерсть — да, такие пальто стоят дороже, но носятся дольше. Синтетика быстро потеряет вид и часто выглядит дешево.
В тренде кейпы — накидки без рукавов, но в нашем климате в кейпе будет холодно. Актуальны модели разной длины: пальто пиджачного типа подойдет тем, кто часто ездит на машине, миди и макси — отличный вариант для прохладной погоды. Обязательно должен быть воротник.
— Многослойность — именно с этим трендом хочется экспериментировать в осенний сезон, примеряя водолазки с рубашками и жакетами одновременно. Чтобы ваш образ, состоящий сразу из многих вещей, смотрелся органично и стильно, в качестве верхней одежды стоит выбирать пальто свободного кроя или модель, будто только что снятую с мужского плеча. Фасон oversize уже хорошо знаком брендам, и они из года в год показывают, как правильно его носить, — говорит Анна Скорых.
— Если вы ставите себе цель приобрести пальто, которое будет актуальным как сейчас, так и через 5 лет, делайте ставку на простой крой, минимум деталей и нейтральные оттенки. Стеганое пальто со стежками, формирующими очертания ромбов, уже второй сезон подряд не покидает гардеробы модниц. Если хочется цвета в серые будни — берите яркое пальто, но так, чтобы оно сочеталось с другими вещами гардероба. К примеру, если ваш гардероб в темных оттенках, то красное или принтованное пальто станет акцентом в образе, — подсказывает Анна Скорых.
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