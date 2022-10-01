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Обзор

Не то пальто: как выбрать правильную модель и где купить идеальное пальто на холодную осень

Показываем варианты на разный бюджет, сдаем все явки и пароли (сохраняйте список)

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Выясняем, где купить пальто и сколько оно стоит

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Осень в Новосибирске наступила не то чтобы неожиданно, нет. Мы были к ней готовы, только снег — как на голову, простите нас за каламбур. В срочном порядке достаем с полок шарфы и шапки, но вот беда — пальто никуда не годится. И тут начинается квест: отыскать пальто, которое действительно будет греть, актуального кроя и проходящее по бюджету — та еще задача. Мы попросили стилиста Анну Скорых объяснить, как правильно выбрать столь важный элемент верхнего гардероба и посмотрели, что предлагают нам магазины.

Что предлагают сибирские бренды?

Яркая коллекция пальто представлена в модном магазине города Malina Bonita. Витрина магазина на Советской, 12 как бы намекает нам: осень может быть яркой.

Состав: 80% шерсть, 20% полиэстер; стоимость: фуксия — 21 900 рублей, зеленое и оранжевое пальто — 17 900 рублей

Состав: 80% шерсть, 20% полиэстер; стоимость: фуксия — 21 900 рублей, зеленое и оранжевое пальто — 17 900 рублей

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Сочные цвета: оранжевый, зеленый, желтый, фуксия — смотрится симпатично, но покупая столь яркую вещь, вы рискуете быстро устать от нее. Если позволяет бюджет, советуем приобретать яркое пальто как альтернативу базовому варианту.

Базовый вариант. Слева <nobr class="_">18 900</nobr> рублей, 80% шерсть, 20% полиэстер, справа — экомех, <nobr class="_">21 500</nobr> рублей

Базовый вариант. Слева 18 900 рублей, 80% шерсть, 20% полиэстер, справа — экомех, 21 500 рублей

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Молодой бренд Friends Zone — магазин находится также на улице Советской, 19. Приятное модное пространство, коллекции лаконичные, предлагается отличная база. Из верхней одежды в нынешнем сезоне представлены бомберы с синтепоном и шерстяные пальто в двух вариантах: прямое мужского кроя в цвете кэмел и кашемировое пальто-халат с поясом звериной расцветки.

Цвет кэмел — стоимость со скидкой <nobr class="_">11 690</nobr> рублей, состав 20% шерсть, 80 % полиэстер, подклад: 62% вискоза, 38% полиэстер.<br />Пальто-халат из кашемира, стоимость <nobr class="_">15 900</nobr> рублей

Цвет кэмел — стоимость со скидкой 11 690 рублей, состав 20% шерсть, 80 % полиэстер, подклад: 62% вискоза, 38% полиэстер.
Пальто-халат из кашемира, стоимость 15 900 рублей

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Еще один сибирский бренд — Vladislava shop, улица Ленина, 3, корпус 1. Выбор пальто на конец сентября невелик — мы нашли две модели: двубортное в клетку и однотонное пальто-халат в двух расцветках: серо-голубая и оливковая.

Пальто слева — 60 % шерсть, 40% полиэстер, 7500 рублей, в наличии оливковый цвет. Пальто в клетку — итальянская шерсть 50%, поливискоза — 50%, 7900 рублей

Пальто слева — 60 % шерсть, 40% полиэстер, 7500 рублей, в наличии оливковый цвет. Пальто в клетку — итальянская шерсть 50%, поливискоза — 50%, 7900 рублей

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Узнаваемый сибирский бренд Inspire (Советская, 20) предлагает самые актуальные варианты из мира моды. В ассортименте всегда большой выбор одежды на любой вкус и цвет. Пальто в магазине представлены в нескольких вариантах и цветах, мы обратили внимание на пальто прямого кроя на пуговицах (можно носить с поясом и без него) и на двубортное пальто в клетку. Некоторые позиции продают со скидкой.

Черное пальто — <nobr class="_">16 900</nobr> рублей.<br />Пальто в клетку со скидкой — <nobr class="_">10 500</nobr> рублей

Черное пальто — 16 900 рублей.
Пальто в клетку со скидкой — 10 500 рублей

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Свое производство в Новосибирске имеет бренд Duman, который славится высоким качеством и горячо любим сибирячками. Магазин находится на улице Советской, 49. В просторном зале представлено несколько вариантов пальто с отличным составом.

Розовое пальто, 90% шерсть, <nobr class="_">26 000</nobr> рублей, бежевое пальто, также 90% шерсть, <nobr class="_">24 000</nobr> рублей, представлено также в укороченном варианте с утеплителем за <nobr class="_">17 000</nobr> рублей

Розовое пальто, 90% шерсть, 26 000 рублей, бежевое пальто, также 90% шерсть, 24 000 рублей, представлено также в укороченном варианте с утеплителем за 17 000 рублей

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Предлагаем обратить внимание и на ассортимент «Синара» — сайт магазина обещает нам довольно приятные скидки. К примеру, шерстяное пальто прямого кроя можно приобрести за 11 274 рубля, представлена широкая размерная сетка.

Средняя стоимость изделия в магазине <nobr class="_">10 000</nobr> рублей

Средняя стоимость изделия в магазине 10 000 рублей

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Можно ли найти пальто в массмаркете?


Задача не из легких, но вполне выполнимая. Советуем приглянуться к популярным сегодня магазинам Lime и 12 storeez, спрос на которые заметно вырос после ухода из России группы Inditex. Лаконичные модели, четкие фактуры и приятное качество, цена чуть выше среднего.

Lime, черное пальто — шерсть 50%, <nobr class="_">13 999</nobr> рублей, зеленое — также 50% шерсть, <nobr class="_">15 999</nobr> рублей, в наличии в фиолетовом цвете

Lime, черное пальто — шерсть 50%, 13 999 рублей, зеленое — также 50% шерсть, 15 999 рублей, в наличии в фиолетовом цвете

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12 storeez — магазин качественной базовой одежды. Здесь редко встретишь вещи сочных ярких цветов, разве что летом. Осенняя палитра довольно сдержанна, что касается пальто — представлены двубортные модели и на запах, в бежевом, сером или черном цвете.

Слева 90% шерсть, 10% кашемир, стоимость <nobr class="_">39 980</nobr> рублей, справа — состав идентичный, стоимость <nobr class="_">44 980</nobr> рублей

Слева 90% шерсть, 10% кашемир, стоимость 39 980 рублей, справа — состав идентичный, стоимость 44 980 рублей

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Удваиваем ставки — кашемировое пальто дешево стоить не может.

Слева — 100% кашемир, <nobr class="_">159 980</nobr> рублей, справа — 90% шерсть, 10% кашемир — <nobr class="_">59 980</nobr> рублей

Слева — 100% кашемир, 159 980 рублей, справа — 90% шерсть, 10% кашемир — 59 980 рублей

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Интереса ради заглянули мы и в «Снежную королеву». Ассортимент магазина довольно обширный, но много моделей — устаревшего кроя. Средняя стоимость изделия в магазине от 10 000 до 20 000 рублей, можно отыскать позиции со скидкой и приобрести пальто за 5000–6000 рублей.

Эти модели стоят в пределах <nobr class="_">15 000</nobr> рублей

Эти модели стоят в пределах 15 000 рублей

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Можно найти модель с принтом или классическую базовую.

В магазине сейчас <nobr class="_">24-процентные</nobr> скидки на пальто

В магазине сейчас 24-процентные скидки на пальто

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Как подобрать пальто?


Стилист Анна Скорых отмечает, что пальто не должно сидеть в обтяжку.

— Планируйте, какую одежду вы будете надевать под пальто: если вы офисный сотрудник и часто носите жакет, берите его с собой в магазин и примеряйте. Носите объемные свитера — та же схема. Примеряйте пальто перед покупкой на объемную одежду вашего гардероба. Частая ошибка: рукава потом не налезают на какую-то теплую одежду, — говорит стилист.

Если вы планируете носить пальто долго, выбирайте модель, не перегруженную деталями. Оттенок — базовый, нейтральный: серый, черный, бежевый, белый. Не берите яркую модель или со звериным принтом, несмотря на то, что сейчас это тренд. Хорошо, если в составе есть шерсть — да, такие пальто стоят дороже, но носятся дольше. Синтетика быстро потеряет вид и часто выглядит дешево.

Актуальные модели пальто

Актуальные модели пальто

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В тренде кейпы — накидки без рукавов, но в нашем климате в кейпе будет холодно. Актуальны модели разной длины: пальто пиджачного типа подойдет тем, кто часто ездит на машине, миди и макси — отличный вариант для прохладной погоды. Обязательно должен быть воротник.

— Многослойность — именно с этим трендом хочется экспериментировать в осенний сезон, примеряя водолазки с рубашками и жакетами одновременно. Чтобы ваш образ, состоящий сразу из многих вещей, смотрелся органично и стильно, в качестве верхней одежды стоит выбирать пальто свободного кроя или модель, будто только что снятую с мужского плеча. Фасон oversize уже хорошо знаком брендам, и они из года в год показывают, как правильно его носить, — говорит Анна Скорых.

Примеры базовых моделей пальто

Примеры базовых моделей пальто

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— Если вы ставите себе цель приобрести пальто, которое будет актуальным как сейчас, так и через 5 лет, делайте ставку на простой крой, минимум деталей и нейтральные оттенки. Стеганое пальто со стежками, формирующими очертания ромбов, уже второй сезон подряд не покидает гардеробы модниц. Если хочется цвета в серые будни — берите яркое пальто, но так, чтобы оно сочеталось с другими вещами гардероба. К примеру, если ваш гардероб в темных оттенках, то красное или принтованное пальто станет акцентом в образе, — подсказывает Анна Скорых.

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Выбор пальтоМода и стильОдеждаПальтоСибирский брендОсенний гардероб
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