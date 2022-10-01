Не то пальто: как выбрать правильную модель и где купить идеальное пальто на холодную осень

Осень в Новосибирске наступила не то чтобы неожиданно, нет. Мы были к ней готовы, только снег — как на голову, простите нас за каламбур. В срочном порядке достаем с полок шарфы и шапки, но вот беда — пальто никуда не годится. И тут начинается квест: отыскать пальто, которое действительно будет греть, актуального кроя и проходящее по бюджету — та еще задача. Мы попросили стилиста Анну Скорых объяснить, как правильно выбрать столь важный элемент верхнего гардероба и посмотрели, что предлагают нам магазины.

