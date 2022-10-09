Наплели на всю голову: 10 стильных причесок на каждый день, которые можно сделать за 5 минут

Частый вариант для спортзала — опускаем голову вниз, собираем волосы и закручиваем в тугую шишку или пучок. Внимание, подчеркнув форму головы, вы рискуете получить прическу «репка» — помним про объем.

Собираем волосы в высокий хвост, закручиваем в каральку, но жгут делаем более высоким и широким. Спереди вытягиваем вверх несколько прядок, можно зафиксировать их лаком и закрепить невидимками. Для более гармоничного варианта можно добавить немного объема по бокам. Чем хаотичнее будет смотреться прическа, тем лучше. С затылочной части можно выпустить немного волос, утюжком или любым средством для укладки направить их от себя и спрятать внутрь, подколоть невидимкой. Это создаст эффект воздушности прически. Гладко зачесанные виски — вариант «панк-рок», для любителей завитушек можно выпустить несколько прядок — и так и так будет уместно. Около лица волосы можно слегка распушить.

