Наплели на всю голову: 10 стильных причесок на каждый день, которые можно сделать за 5 минут
Завитки вдоль линии роста волос, две косы и выпущенные пряди — смотрим на самые актуальные варианты
Есть распространенное мнение, что красивая прическа требует от ее создательницы терпения, времени и денег, если вы идете в салон. Произнося это слово — прическа, мысленно возникает образ хитро сложенных в нечто абстрактное прядей волос или плетение, глядя на которое хочется воскликнуть: «Как это вообще возможно?» Спешим вас уверить, что сегодня по-настоящему стильная прическа делается за 5, максимум — 15 минут, если вы решите накрутить локоны. Смотрим, какие прически сегодня самые модные.
Низкий пучок
Стильная и простая в исполнении прическа, которая годами не выходит из моды. Выручит практически везде: с низким пучком можно пойти на работу или учебу, на свидание, по магазинам, на прогулку по городу. Для того чтобы прическа смотрелась красиво не только сзади, важно проработать объем, и основным моментом является работа с передом. Можно сделать любой пробор и смоделировать лицо, но раз уж мы повели волосы назад — добавим объем у лба.
Берем несколько прядей и накручиваем их на утюжок или плойку — натягиваем от лица. Если нет ни того ни другого, можно слегка начесать или заплести на ночь косички. Поднимаем от корня и задаем направление прическе, фиксируем лаком. Боковой объем нужно убрать — достаточно объема вверху и спереди. Сзади накручиваем шишку в любом варианте. Бывает, что человеку некомфортно, когда совсем открыто лицо, — можно достать несколько прядок по бокам.
Высокий пучок
Частый вариант для спортзала — опускаем голову вниз, собираем волосы и закручиваем в тугую шишку или пучок. Внимание, подчеркнув форму головы, вы рискуете получить прическу «репка» — помним про объем.
Собираем волосы в высокий хвост, закручиваем в каральку, но жгут делаем более высоким и широким. Спереди вытягиваем вверх несколько прядок, можно зафиксировать их лаком и закрепить невидимками. Для более гармоничного варианта можно добавить немного объема по бокам. Чем хаотичнее будет смотреться прическа, тем лучше. С затылочной части можно выпустить немного волос, утюжком или любым средством для укладки направить их от себя и спрятать внутрь, подколоть невидимкой. Это создаст эффект воздушности прически. Гладко зачесанные виски — вариант «панк-рок», для любителей завитушек можно выпустить несколько прядок — и так и так будет уместно. Около лица волосы можно слегка распушить.
Косы
Сложные плетения были особенно популярны несколько сезонов назад, а потом и вовсе пропали, чтобы вернуться вновь, но в несколько ином обличии. Сегодня актуальна самая простая низкая коса, которую мы носили в детстве. Еще вариант — сделать низкий хвост и заплести три косы. Для смелых — три или четыре косы-колоска по всей голове — такую прическу можно украсить металлическими колечками. Две тонкие косы вдоль лица — вариант скорее для подростков, но почему нет, если вам нравится? Или две низкие косы, как у персонажа Уэнсдей Аддамс из фильма «Семейка Аддамс». С косами сегодня простор для фантазии.
Низкий хвост
Просто, быстро, удобно и стильно, но есть ряд нюансов. Часто девушки разделяют волосы на пробор, гладко собирают волосы тугой резинкой, открывая уши. Описанный вариант категорически не подходит обладательницам круглого лица. Что делать? Тот же пробор, тот же хвост, но обязательно добавляем объем в той зоне, где есть провал. Чаще всего объем делают, ориентируясь на височную зону и макушку: собрать волосы сверху в небольшой треугольник, подчесать. Выпустить пряди из-под уха, аккуратно собрать назад в хвост. Доработать объем вверху: взять из середины хвоста тонкую прядку и основную часть волос подтянуть вверх. Волосы в зоне резинки можно подколоть невидимкой, чтобы лучше держалось. Чтобы сгладить форму лица, нужно выпустить несколько прядей вдоль.
Креативный хвост
Собираем волосы на затылке, добавляем объем на макушке, создавая эффект небрежности. Хвост накручиваем на широкую плойку, проходимся по получившимся локонам пальцами и распушаем их. Можно добавить несколько резинок, чтобы вдоль хвоста получились пузырьки.
«
Мальвинка» и «корона»
О прическе «мальвинка» заговорили вновь, как только российские и зарубежные блогеры начали появляться с ней на мероприятиях и тусовках. Смотрится она стильно и необычно за счет редкого использования. Подходит больше для романтичных натур, но обыграть «мальвинку» можно и со стилем гранж, что снизит градус агрессивности.
Как сделать: основная масса волос распущена, на макушке собираем небольшой хвост. Накручиваем волосы на плойку, можно украсить прическу бантом. «Корона» смотрится менее романтично, но не менее стильно. Принцип тот же: распускаем основную массу волос, делаем хвост на макушке и закручиваем в шишку, сбрызгиваем лаком, закрепляем невидимками — готово. В обоих вариантах можно выпустить несколько прядей у лица.
Прически в стиле «Эйфории»
Тренд перекочевал в мир с экранов — с такими прическами щеголяли героини современной подростковой драмы «Эйфория». Идеи в большей степени интересны молодому поколению, но вдруг вам за 30, а вы всё так же восхищаетесь молодежными тенденциями и смело примеряете их на себя.
Итак, что в тренде: завитки по линии роста волос — baby hair, как у Мэдди, две косички вдоль лица с распущенными волосами, как у Кейси, геометрично торчащие вверх пряди, как у Джулс.
Аксессуары для волос
Обилие невидимок и заколок на голове давно в прошлом. В тренде минимализм, аксессуары должны быть едва заметными, лаконичными. Что стоит носить: крабики для волос, вернувшиеся к нам из
Что еще почитать
Парикмахер с левого берега попала в Vogue — она создает сумасшедшие прически из еды, стекла и старых коряг.
Аж вся побелела: почему мы седеем раньше времени и можно ли вырывать седые волосы — отвечает врач.
Блестят и не краснеют: 20 лучших идей маникюра на осень — покажите их своему мастеру.
Скандинавский боб: простая стрижка, которая набирает популярность во всем мире — попробуйте ее этой осенью.