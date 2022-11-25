Попке на радость: как выбрать теплые штаны, чтобы не мерзнуть на улице и не париться в офисе

С наступлением холодов в Сибири встает вполне резонный вопрос — как одеться так, чтобы не замерзнуть на улице и не умереть от удушья в офисе. Многослойность — отличный лайфхак, сняли кардиган, остались в футболке, но есть один нюанс: снимать туда-сюда брюки — всё же не совсем удобно. Красиво или тепло? Сибиряк выберет второй вариант. А бывает так, чтобы и красиво, и тепло одновременно? Разбираемся вместе со стилистом и выясняем, где найти идеальные штаны на зиму.
С детства нам внушали, что зимой нужно очень тепло одеваться, иначе заболеешь. Колготки, рейтузы, вторые рейтузы у девочек, кальсоны (подштанники, если хотите) и штаны с начесом у мальчиков. Мы выросли, а старые привычки остались. Зимой в зеркало без слез не взглянешь, какое тут красиво, не покрыться бы инеем. Ощущение дискомфорта приветствуется. «Нарядился», пришел на работу, снял горнолыжные штаны, нужно выйти — снова надел — неудобно. В итоге в помещении мы или паримся в трех слоях одежды, а потом простываем на улице, или мужественно терпим колючий мороз в одних джинсах ради комфортного пребывания в офисе и всё равно в итоге простываем. Риторический вопрос — что делать?
При выборе нижнего изделия на зиму стилист Юлия Ушакова рекомендует обращать внимание на состав ткани — минимум 40% шерсти. Если реклама настойчиво предлагает вам шерстяные брюки, обязательно проверьте процентовку на бирке, и если цифра слишком мала — ищем дальше.
— Многие думают, что тепло зимой дает толщина брюк, и надевают, к примеру, горнолыжные штаны или брюки из толстого драпа. На самом деле, сохранять тепло помогает мембрана — количество слоев между телом и окружающей средой. На вас может быть надето несколько слоев из тонкого, но натурального материала: шерсть или кашемир. Воздушная мембрана между телом и тканью будет давать ощущение тепла, — объясняет стилист.
Термобелье
Базовый слой (тот, что ближе к телу) должен быть из правильного материала. Рекомендуем на зиму забыть о хлопке — он хорошо впитывает влагу, которую выделяет тело, но оставляет её внутри: сидеть в мокрых и холодных колготках — такое себе удовольствие. Обратите внимание на термобелье из высокотехнологичной синтетики — стоимость от 1500 рублей, в зависимости от состава.
Термобелье хорошо отводит влагу от тела, позволяя ему оставаться сухим и поддерживать комфортную температуру. Термобелье из синтетики и шерсти можно подобрать для разных температур. При сильных холодах можно отдать предпочтение дорогому шелку — от 3000 рублей и выше.
— На сайте La moda можно заказать леггинсы и колготки бренда Uniqlo, выполненные по технологии heattech — это инновационная линейка высокотехнологичной одежды из Японии, которая превращает выделяемую телом влагу в тепло, — подсказывает Юлия Ушакова.
В магазинах Tezenis, Calzedonia или Intimissimi также можно приобрести колготки и лосины с кашемиром в составе, натуральные волокна дадут тепло и комфорт. Стоимость от 800 до 2500 рублей.
Шерсть
Если вы противник брючной многослойности, предлагаем рассмотреть вещи из шерсти, к примеру, из мериноса (шерсть тонкорунных овец). Мериносовые штаны отлично вас согреют в холодную погоду, и в помещении в них будет комфортно. Универсальная модель — джоггеры. Рассмотрите костюмы из шерсти мериноса — актуальны и для мужчин, и для женщин. Практические свойства шерсти: она отлично сохраняет тепло, но при этом дышит, легко впитывает и выводит влагу, достаточно долговечна.
— Много лет назад я купила брюки из 100%-й шерсти в магазине Massimo Dutti и ношу их до сих пор, надеваю только в холодное зимнее время, осенью в них жарко. Шерсть дает приятное покалывание к телу, она же и дает возможность сохранять тепло, — говорит стилист. — Если вам прохладно, под брюки можно надеть леггинсы и гольфы. В офисе леггинсы можно снять — они удобнее, чем колготки. Как вариант, на работе вы можете снять шерстяные брюки, остаться в колготках и переодеться в платье.
Кашемир
Удовольствие не из дешевых, но согреет от души. Кашемир — это не шерсть, а пух горной козы, выщипанный или вычесанный вручную после зимних холодов, когда он становится козе не нужен. Стоимость действительно хорошего костюма начинается от
Футер с начесом
Одежда из футера с начесом — гладкая снаружи ткань и мягкая внутри. Из футера обычно шьют костюмы с худи и джоггерами — ходить в таких одно удовольствие — очень уютно. Вещи, сшитые из этого материала, практичны, удобны и доступны по цене — обычно от 3000 рублей.
Обувь
Держим ступни в тепле — никакие мериносы не помогут, если вы отморозите пальцы. Выбирайте обувь на высокой и нерезиновой подошве (резина быстро пропускает холод). Подкладка и дополнительная стелька должны быть из натурального меха. Сапоги или ботинки из натуральной кожи, замши. Невероятно популярны в этом сезоне дутики, вернулись из изгнания угги — теплые, из овчины, а вот некогда популярные валеши с меховыми помпонами стали признаком дурного вкуса — не советуем, их время ушло.
На заметку
— Не выбирайте на зиму только черные низы. У нас в городе не настолько грязно, можно позволить носить светлую и яркую одежду. Если вы волнуетесь, что на светлом будут видные грязные капли, выберите принт в клетку, ваш образ уже будет смотреться по-другому. Хочется видеть наш город более красивым, — советует стилист.
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