Попке на радость: как выбрать теплые штаны, чтобы не мерзнуть на улице и не париться в офисе

При выборе нижнего изделия на зиму стилист Юлия Ушакова рекомендует обращать внимание на состав ткани — минимум 40% шерсти. Если реклама настойчиво предлагает вам шерстяные брюки, обязательно проверьте процентовку на бирке, и если цифра слишком мала — ищем дальше.



— Многие думают, что тепло зимой дает толщина брюк, и надевают, к примеру, горнолыжные штаны или брюки из толстого драпа. На самом деле, сохранять тепло помогает мембрана — количество слоев между телом и окружающей средой. На вас может быть надето несколько слоев из тонкого, но натурального материала: шерсть или кашемир. Воздушная мембрана между телом и тканью будет давать ощущение тепла, — объясняет стилист.