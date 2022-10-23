Вязаная и с помпончиком: как выбрать шапку, которая вас не испортит — 5 простых, но важных правил

Как определить цвета и оттенки, которые вас портят, прочитать можно здесь. В тексте дана подробная инструкция, которая поможет вам сориентироваться не только в выборе цвета головного убора, но и в целом понять, какой у вас цветотип.

Форма

Для того чтобы шапка сидела на вас хорошо, нужно подобрать правильный объем. Настоятельно советуем не смотреть на шапки из тонкого материала, которые плотно облегают голову как носок. Шапка без объема как будто делает меньше верхнюю часть головы, акцентируя внимание на нос и щеки. Украшает такой вариант очень и очень немногих и подходит только обладательницам тонких, аристократичных и нежных черт лица, а также некрупной фигуры.