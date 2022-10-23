Вязаная и с помпончиком: как выбрать шапку, которая вас не испортит — 5 простых, но важных правил
Проверьте свой шапочный гардероб — вдруг там есть то, чему давно пора на дачу?
Мы этого не хотели, но деваться некуда. Рано или поздно настанет день, когда придется надеть шапку, предположительно к концу зимы мы с вами дойдем до стадии принятия. Боль и вечная проблема русских женщин — как выбрать шапку так, чтобы она, во-первых, шла вам, во-вторых, не портила прическу. Одним своим появлением шапка может учинить с вами такое, что захочется плакать. Никто не желает для себя такой участи, поэтому давайте разбираться, как выбрать сей коварный головной убор правильно.
Цвет
Шапка может уравновесить ваш образ или сделать его ярким. Если вы тяготеете к первому варианту, то попробуйте подобрать шапку к цвету ваших волос, или в тон верхней одежде — так она не будет выбиваться из общей картины. Если вы хотите красочную шапку, вспомните правило контрастов — найдите в интернете круг Иттена и цветовые схемы, так вам будет проще сориентироваться.
Многие считают черную шапку универсальным вариантом, но она таковым не является. Черный у лица сильнее других цветов подчеркивает неровности кожи и может придавать вам мрачный, уставший и болезненный вид. Поэтому советуем обратить внимание на все природные оттенки — серый, бежевый, коричневый, бордовый и молочный. Все цвета в природе имеют приглушенный оттенок — именно на такой нужно ориентироваться при выборе головного убора.
Как определить цвета и оттенки, которые вас портят, прочитать можно здесь. В тексте дана подробная инструкция, которая поможет вам сориентироваться не только в выборе цвета головного убора, но и в целом понять, какой у вас цветотип.
Форма
Для того чтобы шапка сидела на вас хорошо, нужно подобрать правильный объем. Настоятельно советуем не смотреть на шапки из тонкого материала, которые плотно облегают голову как носок. Шапка без объема как будто делает меньше верхнюю часть головы, акцентируя внимание на нос и щеки. Украшает такой вариант очень и очень немногих и подходит только обладательницам тонких, аристократичных и нежных черт лица, а также некрупной фигуры.
Сильно объемный вариант также требует сноровки: органично он смотрится на высоких женщинах плюс-сайз с пышными локонами или просто длинными густыми волосами. Большинству лиц подходят шапки средней вязки со средним объемом. Есть универсальное правило: чем крупнее ваши черты лица и фигура, тем объемнее мы выбираем головной убор (в разумных пределах, вы не должны напоминать гриб при любых раскладах). Не забывайте выпускать волосы из-под шапки — это отлично корректирует овал лица, сужая его. Если из-под шапки совсем не видно волос — образ автоматически становится более спортивным, а это мало кому подходит.
Декор
Будем краткими: любой декор на головном уборе убивает стиль и добавляет возраст его обладательнице. Никто не хочет выглядеть старше, поэтому забываем про цветы, броши, банты, бусины, люрекс или крупновывязанные косы. Всё перечисленное вдобавок к возрасту еще и дешевит образ. Выбирайте однотонные варианты, максимум из декора может быть небольшая нашивка с надписью, но учтите, такая деталь добавляет в образ спортивный стиль. Носить такую шапку с юбкой и каблуком — признак отсутствующего вкуса.
Шарф
Аксессуар, который завершает образ, делает его интереснее и привлекательнее. Принцип выбора цвета тот же, что и с шапкой — подбираем природный оттенок, который вам идет. Важно — шапка и шарф не должны быть из одного комплекта и одного цвета (не путайте с оттенком). Например, пыльно-розовая шапка и бордовый шарф — да, ярко-розовая шапка и цвета фуксии шарф — нет. Максимально допустимый декор на шарфе — бахрома. Снуд, который вас как будто душит, лучше выбросить (или распустить и перевязать).
В правильном образе шарф должен быть плотнее верхней одежды. Если хотите выбрать интересный вариант, играйте именно на разнице фактур и необычной форме шарфа. Для варианта с надписями остальные элементы в образе должны быть относительно нейтральными.
Что, если не шапка?
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Вязаный капор или капюшон — отличный вариант к шубе (впрочем, как и балаклава). Одним из главных преимуществ капора является то, что в нем сочетаются два аксессуара: шапка и шарф, он хорошо согревает не только голову, лоб и уши, но и полностью шею, а иногда — плечи и спину, если капор удлиненный.
Присмотрите себе объемную шапку-ушанку, если зимой вы мерзнете особенно сильно — они сейчас в тренде (мех, замша или нейлон, вязаная шапка-ушанка тоже выбилась в лидеры). Актуальны модели с принтом, например, анималистичным — согласитесь, что в этом есть что-то ностальгическое?
Как вариант — косынка, истинно русский головной убор. Что важно: не надеваем косынку близко к линии роста волос, сместите ближе к макушке, повяжите края косынки под подбородком или обмотайте вокруг шеи. Здесь отметим важный нюанс: если у вас короткая шея, то такой способ вам не подходит, иначе ваша шея визуально будет выглядеть еще короче. Девушкам с крупными чертами лица не советуем выбирать пестрые модели, чтобы образ не смотрелся деревенским. Круглолицым девушкам не стоит носить косынку подвязанной концами спереди или скрывающей волосы полностью, такой способ больше подойдет обладательницам худого вытянутого лица.
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