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В Новосибирск доставили 9 новых троллейбусов — лица пассажиров в них будут распознавать

Всего в город поступило 9 единиц транспорта

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Так выглядит первый троллейбус из новой партии

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23 января в Новосибирск привезли последний из 9 троллейбусов за 413 миллионов рублей. Они будут работать на маршруте № 36.

— Из всех 9 троллейбусов, которые мы должны были получить по программе «Безопасные и качественные дороги», сегодня в Новосибирск пришел последний, — рассказал сегодня на оперативном совещании в правительстве НСО вице-мэр Олег Клемешов.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что транспорт выведут на линию после организационных процедур.

— Вся новая техника, весь общественный транспорт сразу включается в систему «Безопасный город», распознавание лиц пассажиров, — уточнил на совещании губернатор Андрей Травников.

Для Новосибирска также закупят 120 новых троллейбусов. АО «Сбербанк Лизинг» выиграл в конкурсе на поставку в лизинг. За новый транспорт заплатят почти 5 миллиардов рублей.

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