В Новосибирск доставили 9 новых троллейбусов — лица пассажиров в них будут распознавать

23 января в Новосибирск привезли последний из 9 троллейбусов за 413 миллионов рублей. Они будут работать на маршруте № 36 .

— Из всех 9 троллейбусов, которые мы должны были получить по программе «Безопасные и качественные дороги», сегодня в Новосибирск пришел последний, — рассказал сегодня на оперативном совещании в правительстве НСО вице-мэр Олег Клемешов.

