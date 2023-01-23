В Новосибирск доставили 9 новых троллейбусов — лица пассажиров в них будут распознавать

23 января в Новосибирск привезли последний из 9 троллейбусов за 413 миллионов рублей. Они будут работать на маршруте
— Из всех 9 троллейбусов, которые мы должны были получить по программе «Безопасные и качественные дороги», сегодня в Новосибирск пришел последний, — рассказал сегодня на оперативном совещании в правительстве НСО вице-мэр Олег Клемешов.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что транспорт выведут на линию после организационных процедур.
— Вся новая техника, весь общественный транспорт сразу включается в систему «Безопасный город», распознавание лиц пассажиров, — уточнил на совещании губернатор Андрей Травников.
Для Новосибирска также закупят 120 новых троллейбусов. АО «Сбербанк Лизинг» выиграл в конкурсе на поставку в лизинг. За новый транспорт заплатят почти 5 миллиардов рублей.