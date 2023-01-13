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«Завод не справился»: в Новосибирск опаздывают четыре новых троллейбуса

Их привезут в январе

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Так выглядит первый троллейбус из новой партии

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В Новосибирск доставили 5 из 9 новых троллейбусов. Стоимость партии составила почти 500 миллионов рублей. Оставшийся транспорт прибудет в этом месяце.

— До нового года в город прибыли 5 из 9 троллейбусов с автономным ходом. К сожалению, завод в оговоренные контрактом сроки с задачей не справился. Но в данное время все оставшиеся 4 машины оборудованы, сделаны и находятся в пути в Новосибирск. Что подтверждается нашим представителем на заводе. До следующего понедельника мы ждем все машины, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 13 января.

Троллейбусы будут работать на маршруте № 36. Их выведут на линию после некоторых организационных процедур.

По данным сайта госзакупок, контракт на поставку 9 троллейбусов был заключен с «Государственной транспортной лизинговой компанией».

Также в конце прошлого года Новосибирск заключил контракт на поставку 120 новых троллейбусов стоимостью почти в 5 миллиардов рублей. Читайте, что известно о подрядчике.

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Анатолий ЛокотьГорэлектротранспортГосзакупкиТроллейбусы
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