«Завод не справился»: в Новосибирск опаздывают четыре новых троллейбуса

В Новосибирск доставили 5 из 9 новых троллейбусов. Стоимость партии составила почти 500 миллионов рублей. Оставшийся транспорт прибудет в этом месяце.
— До нового года в город прибыли 5 из 9 троллейбусов с автономным ходом. К сожалению, завод в оговоренные контрактом сроки с задачей не справился. Но в данное время все оставшиеся 4 машины оборудованы, сделаны и находятся в пути в Новосибирск. Что подтверждается нашим представителем на заводе. До следующего понедельника мы ждем все машины, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции
Троллейбусы будут работать на маршруте
По данным сайта госзакупок, контракт на поставку 9 троллейбусов был заключен с «Государственной транспортной лизинговой компанией».
Также в конце прошлого года Новосибирск заключил контракт на поставку 120 новых троллейбусов стоимостью почти в 5 миллиардов рублей. Читайте, что известно о подрядчике.