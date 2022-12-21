Определен поставщик 120 низкопольных троллейбусов для Новосибирска — на них потратят почти 5 миллиардов

АО «Сбербанк Лизинг» выиграл в конкурсе на поставку в лизинг 120 троллейбусов для муниципального казенного предприятия (МКП) «Горэлектротранспорт». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
МКП «Горэлектротранспорт» опубликовало заявку в начале декабря. Согласно условиям контракта, поставить 120 низкопольных троллейбусов необходимо до 2027 года. Цена контракта составила 4,99 миллиарда рублей.
В закупочных документах говорится, что троллейбусы должны быть новыми, изготовленными в 2023 году, не бывавшими в эксплуатации.
АО «Сбербанк Лизинг» была создана в 1993 году. Акционерное общество «Сбербанк Лизинг» — специализируется на предоставлении займов и прочих видов кредита, а также на аренде автотранспортных средств. По данным «Контур.Фокуса», выручка за прошлый год составила 104,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 7,7 миллиарда рублей.
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