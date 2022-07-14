В Новосибирск привезли 50 новых автобусов, которые удалось купить по старым ценам
Сейчас транспорт проходит регистрацию
В Новосибирск привезли новые НЕФАЗы — это оставшийся транспорт из партии автобусов, которые удалось купить по старым ценам.
— 50 автобусов доставлены в соответствии с заключенным контрактом на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение автобусов МКП «Новосибгортранс». В Новосибирск прибыло 29 автобусов модели НЕФАЗ 5299–30–57 и 21 автобус модели НЕФАЗ 5299–30–56, — сообщили в мэрии.
Сейчас идет приемка поступивших автобусов, затем — постановка на учет, оформление страховок, регистрация в ГИБДД.
Контракт на поставку 150 новых автобусов мэрия заключила в конце прошлого года. В конце декабря прошлого года в ПАТП-4 показали новые автобусы марки НЕФАЗ и пазики для маршрутов с небольшим пассажиропотоком. 150 автобусов стоят 2,457 миллиарда рублей. Автобусы закупили в рамках программы обновления подвижного состава с участием местных бюджетов и федеральных денег.
— Сейчас федеральный центр финансирует 40% стоимости, а 60% — за счет города и области. Такой опыт у нас уже есть, по подобным условиям мы приобретали автобусы, — говорил мэр Анатолий Локоть, когда рассказывал о покупке нового транспорта.
В феврале цены на транспорт начали расти. По его словам, чтобы получить оставшиеся 50 автобусов на тех же условиях, пришлось вести сложные переговоры. Первые 7 автобусов из этой партии привезли в июне.
Кроме автобусов, в город привезут 58 электробусов. Их тоже будут поставлять партиями, в этом году придет 9 единиц.