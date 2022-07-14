В Новосибирск привезли 50 новых автобусов, которые удалось купить по старым ценам

В Новосибирск привезли новые НЕФАЗы — это оставшийся транспорт из партии автобусов, которые удалось купить по старым ценам.



— 50 автобусов доставлены в соответствии с заключенным контрактом на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение автобусов МКП «Новосибгортранс». В Новосибирск прибыло 29 автобусов модели НЕФАЗ 5299–30–57 и 21 автобус модели НЕФАЗ 5299–30–56, — сообщили в мэрии.