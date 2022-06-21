В Новосибирск привезли 7 новых автобусов — до конца месяца ожидают еще часть партии

19 июня в Новосибирск привезли семь новых автобусов, оставшуюся часть партии доставят в город до конца месяца. Об этом сообщил начальник департамента транспорта Константин Васильев. По его словам, еще 10 автобусов уже отправили с завода, они должны быть в городе в двадцатых числах июня.



Две недели назад мэр Анатолий Локоть сообщил, что автобусы приходят партиями. По его словам, в феврале цены начали расти и пришлось вести сложные переговоры, чтобы получить оставшиеся 50 автобусов на тех же условиях.