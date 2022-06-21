В Новосибирск привезли 7 новых автобусов — до конца месяца ожидают еще часть партии
Ради автобусов провели переговоры, чтобы купить их по старым ценам
19 июня в Новосибирск привезли семь новых автобусов, оставшуюся часть партии доставят в город до конца месяца. Об этом сообщил начальник департамента транспорта Константин Васильев. По его словам, еще 10 автобусов уже отправили с завода, они должны быть в городе в двадцатых числах июня.
Две недели назад мэр Анатолий Локоть сообщил, что автобусы приходят партиями. По его словам, в феврале цены начали расти и пришлось вести сложные переговоры, чтобы получить оставшиеся 50 автобусов на тех же условиях.
— Сейчас федеральный центр финансирует 40% стоимости, а 60% — за счет города и области. Такой опыт у нас уже есть, по подобным условиям мы приобретали автобусы, — говорил мэр Анатолий Локоть, когда рассказывал о покупке нового транспорта. — 155 вышли на маршруты в городе Новосибирске. 50, в соответствии с договоренностями, мы должны получить до конца первого полугодия, то есть в июне.
Контракт на поставку 150 новых автобусов мэрия заключила в конце прошлого года. В конце декабря прошлого года в ПАТП-4 показали новые автобусы марки НЕФАЗ и пазики для маршрутов с небольшим пассажиропотоком. 150 автобусов стоят 2,457 миллиарда рублей. Автобусы закупили в рамках программы обновления подвижного состава с участием местных бюджетов и федеральных денег.
Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что в город привезут 58 электробусов. Их тоже будут поставлять партиями, в этом году придет 9 единиц.