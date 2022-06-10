«Объемы поставок не уменьшаем»: мэр заявил о непростых переговорах ради 50 новых автобусов для Новосибирска

Новосибирск может обновить парк троллейбусов, а в июне в город привезут еще 50 новых автобусов — об этом сообщил мэр Анатолий Локоть во время еженедельной встречи с журналистами.

По его словам, троллейбусный парк города изношен почти на 100%. Сейчас на балансе предприятия 272 троллейбуса , а нужно 249 новых единиц.

