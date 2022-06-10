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«Объемы поставок не уменьшаем»: мэр заявил о непростых переговорах ради 50 новых автобусов для Новосибирска

Транспорт рассчитывают получить по программе БКД

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Троллейбусный парк города практически полностью изношен

Троллейбусный парк города практически полностью изношен

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Новосибирск может обновить парк троллейбусов, а в июне в город привезут еще 50 новых автобусов — об этом сообщил мэр Анатолий Локоть во время еженедельной встречи с журналистами.

По его словам, троллейбусный парк города изношен почти на 100%. Сейчас на балансе предприятия 272 троллейбуса, а нужно 249 новых единиц.

— Нами подана заявка соответствующая на то, чтобы поучаствовать в конкурсе. Надеемся получить хорошие результаты по нашему участию в этом конкурсе, чтобы в соответствии с нацпроектом «Безопасные и качественные дороги» получить троллейбусы, — сообщил мэр. — Мы очень качественно прорабатывали нашу заявку, это целый пакет документов, там очень много пунктов. В ближайшее время должен быть озвучен результат. Мы надеемся на положительное решение.

Для участия в этой программе нужно было выполнить определенные условия, в частности регионального софинансирования.

— Сейчас федеральный центр финансирует 40% стоимости, а 60% — за счет города и области. Такой опыт у нас уже есть, по подобным условиям мы приобретали автобусы, — напомнил Анатолий Локоть. — 155 вышли на маршруты в городе Новосибирске. 50, в соответствии с договоренностями, мы должны получить до конца первого полугодия, то есть в июне. После известных событий, когда цены начали расти, нам пытались предъявить повышение цен на продукцию или уменьшить количество автобусов. В результате совсем не простых переговоров нам удалось отстоять интересы города, найти решение, когда мы объемы поставок не уменьшаем.

В начале года в Новосибирск привезли троллейбус модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин» Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Это была инициатива новосибирского департамента транспорта — посмотреть, как «Горожанин» будет работать в сибирских условиях. Транспорт успешно прошел испытание и оказался подходящим для сибирского климата. О закупках таких троллейбусов для города пока неизвестно.

В прошлом году четырех пассажиров ударило током в троллейбусах, по одному случаю даже возбудили уголовное дело.

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