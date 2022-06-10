«Объемы поставок не уменьшаем»: мэр заявил о непростых переговорах ради
50 новых автобусов для Новосибирска
Транспорт рассчитывают получить по программе БКД
Новосибирск может обновить парк троллейбусов, а в июне в город привезут еще
По его словам, троллейбусный парк города изношен почти на 100%. Сейчас на балансе предприятия
— Нами подана заявка соответствующая на то, чтобы поучаствовать в конкурсе. Надеемся получить хорошие результаты по нашему участию в этом конкурсе, чтобы в соответствии с нацпроектом «Безопасные и качественные дороги» получить троллейбусы, — сообщил мэр. — Мы очень качественно прорабатывали нашу заявку, это целый пакет документов, там очень много пунктов. В ближайшее время должен быть озвучен результат. Мы надеемся на положительное решение.
Для участия в этой программе нужно было выполнить определенные условия, в частности регионального софинансирования.
— Сейчас федеральный центр финансирует 40% стоимости, а 60% — за счет города и области. Такой опыт у нас уже есть, по подобным условиям мы приобретали автобусы, — напомнил Анатолий Локоть. — 155 вышли на маршруты в городе Новосибирске. 50, в соответствии с договоренностями, мы должны получить до конца первого полугодия, то есть в июне. После известных событий, когда цены начали расти, нам пытались предъявить повышение цен на продукцию или уменьшить количество автобусов. В результате совсем не простых переговоров нам удалось отстоять интересы города, найти решение, когда мы объемы поставок не уменьшаем.
В начале года в Новосибирск привезли троллейбус модели
В прошлом году четырех пассажиров ударило током в троллейбусах, по одному случаю даже возбудили уголовное дело.