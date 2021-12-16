В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как женщину ударило током в троллейбусе

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за того, что 16 февраля 2021 года женщину ударило током в троллейбусе
— Железнодорожным межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Новосибирской области по результатам проведения уголовно-процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по НСО.
По данным ведомства,
В Новосибирске с начала декабря четырех человек ударило током в троллейбусах, сообщили НГС в мэрии Новосибирска. Сейчас продолжаются расследования по каждому случаю, и по завершении проверок будет дана оценка действиям персонала.
4 декабря в троллейбусе
Через несколько дней, вечером 5 декабря, в троллейбусе