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В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как женщину ударило током в троллейбусе

Инцидент случился на маршруте № 13 в феврале 2021 года

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Пострадавшая получила повреждения, когда выходила из салона

Пострадавшая получила повреждения, когда выходила из салона

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за того, что 16 февраля 2021 года женщину ударило током в троллейбусе № 13.

— Железнодорожным межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Новосибирской области по результатам проведения уголовно-процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по НСО.

По данным ведомства, 55-летняя женщина получила телесные повреждения, когда выходила из троллейбуса. Сейчас специалисты проводят комплекс следственных и процессуальных действий, чтобы выяснить обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

В Новосибирске с начала декабря четырех человек ударило током в троллейбусах, сообщили НГС в мэрии Новосибирска. Сейчас продолжаются расследования по каждому случаю, и по завершении проверок будет дана оценка действиям персонала.

4 декабря в троллейбусе № 23 током ударило девушку. По словам пострадавшей, Зинаиды, она упала, но ни водитель, ни кондуктор троллейбуса ей не помогли. Около часа она ждала на остановке, пока отойдут ноги. Зинаида рассказывала журналисту НГС, что после инцидента обратилась в больницу. В Следственном комитете начали доследственную проверку по статье 238 в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. МКП «ГЭТ» начал ревизию электрооборудования.

Через несколько дней, вечером 5 декабря, в троллейбусе № 10 в Дзержинском районе мужчину и его 6-летнего сына ударило током. Из-за удара пострадавшим пришлось обратиться в больницу. Следственный комитет по Новосибирской области также начал доследственную проверку.

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