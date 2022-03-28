Тестирование электробуса на новосибирских дорогах закончилось — что решили в управлении перевозок

В Новосибирске завершили испытание электробуса, который работал на одном из маршрутов почти два месяца. Транспорт оказался подходящим для сибирского климата, но будут ли закупать такой транспорт, пока неизвестно.



— Троллейбус с увеличенным автономным ходом из города Уфы, он же по-другому называется электробусом с динамической подзарядкой, закончил свое опытное эксплуатационное испытание 18 марта, — рассказал НГС начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин. — Испытания признаны успешными. Все заявленные технические характеристики были подтверждены, и эта техника была всеми нами рекомендована к эксплуатации в городе Новосибирске.