Тестирование электробуса на новосибирских дорогах закончилось — что решили в управлении перевозок

В Новосибирске завершили испытание электробуса, который работал на одном из маршрутов почти два месяца. Транспорт оказался подходящим для сибирского климата, но будут ли закупать такой транспорт, пока неизвестно.
— Троллейбус с увеличенным автономным ходом из города Уфы, он же по-другому называется электробусом с динамической подзарядкой, закончил свое опытное эксплуатационное испытание 18 марта, — рассказал НГС начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин. — Испытания признаны успешными. Все заявленные технические характеристики были подтверждены, и эта техника была всеми нами рекомендована к эксплуатации в городе Новосибирске.
По его словам, автономный ход электробуса подтвердился, транспорт успевает зарядиться в морозы, в том числе с включенными системами отопления.
— Дальнейшая судьба — это участие города Новосибирска в федеральных программах по обновлению подвижного состава. Заявочная компания в этом году еще не объявлена, но готовится, — сообщил Михаил Никулин. — Также мы доложили губернатору о том, что наш приоритет следующий по обновлению подвижного состава после автобусов — это как раз троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Поэтому рассматриваем другие возможные варианты. В том числе по лизинговым схемам, как с автобусами.
Однако конкретные сроки и количество поставок нового транспорта пока неизвестны. Обновлять нужно практически весь парк троллейбусов. Сколько на это потребуется денег, тоже пока вопрос, так как с марта цены на заводах начали меняться.
Троллейбус модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин» Уфимского трамвайно-троллейбусного завода привезли в Новосибирск в январе. Это была инициатива новосибирского департамента транспорта — посмотреть, как «Горожанин» будет работать в сибирских условиях. Эту модель выпускают с 2020 года на базе кузова Минского автомобильного завода. В машине установлено тяговое и вспомогательное оборудование, сделанное новосибирскими предприятиями НПФ «Арс Терм» и НПФ «Ирбис». Троллейбус может работать без контактной сети, на автономном ходу. Почти два месяца электробус работал на городском маршруте. 26 января на НГС вышел подробный репортаж, где мы рассказали о характеристиках нового транспорта.