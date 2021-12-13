В Новосибирск привезли 50 стильных пазиков — разглядываем фото с презентации

По его словам, пазики будут ходить в том числе по маршруту № 72 (Общественный торговый центр — поселок Геологов), на возобновляемом маршруте № 88 (ОРМЗ — Центральный корпус) через ТРЦ «Мега».



По словам Владимира Кондаурова, часть маршрутов для этих автобусов будут поэтапно переводить на муниципальный контракт.

На презентации нового транспорта мэр Анатолий Локоть отметил, что сначала власти присматривались к японским автобусам средней вместимости, но выбор остановили все-таки на отечественных — они подошли по комплексу показателей. Мэр напомнил, что в этом году город получит 50 пазиков и 50 НЕФАЗов. В следующем году поступят еще 50 НЕФАЗов.