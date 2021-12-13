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В Новосибирск привезли 50 стильных пазиков — разглядываем фото с презентации

Российские автобусы предпочли китайской технике

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Новые пазики поставят на маршруты городского общественного транспорта в Новосибирске

Новые пазики поставят на маршруты городского общественного транспорта в Новосибирске

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13 декабря в Новосибирске показали новые автобусы транспортного предприятия ПАТП-4. 50 отечественных машин марки «Вектор» 8.8 (ПАЗ 320415–14) производства Павловского автомобильного завода поставят на маршруты с небольшим пассажиропотоком.

До конца года в город поступят 100 новых автобусов (НЕФАЗ и ПАЗ), в 2022 году еще 50 НЕФАЗов

До конца года в город поступят 100 новых автобусов (НЕФАЗ и ПАЗ), в 2022 году еще 50 НЕФАЗов

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— Это достаточно надежная машина, именно эта модель эксплуатируется перевозчиками на областных маршрутах. Машины уже 200–300 тысяч пробежали, никаких претензий к их технической части нет, — отметил заместитель начальника департамента транспорта, начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров. — Автобусы распределили по принципу пассажиропотока. Там, где пассажиров значительно меньше, туда пойдут автобусы среднего класса. На автобусы магистральные, где пассажиропоток большой, пойдут уже автобусы большой вместимости.

Начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров

Начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров

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По его словам, пазики будут ходить в том числе по маршруту № 72 (Общественный торговый центр — поселок Геологов), на возобновляемом маршруте № 88 (ОРМЗ — Центральный корпус) через ТРЦ «Мега».

По словам Владимира Кондаурова, часть маршрутов для этих автобусов будут поэтапно переводить на муниципальный контракт.

На презентации нового транспорта мэр Анатолий Локоть отметил, что сначала власти присматривались к японским автобусам средней вместимости, но выбор остановили все-таки на отечественных — они подошли по комплексу показателей. Мэр напомнил, что в этом году город получит 50 пазиков и 50 НЕФАЗов. В следующем году поступят еще 50 НЕФАЗов.

Мэр Анатолий Локоть рассказал, что сначала рассматривали возможность закупки китайских автобусов той же вместимости

Мэр Анатолий Локоть рассказал, что сначала рассматривали возможность закупки китайских автобусов той же вместимости

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Автобусы будут стоять на разных площадках, не только на территории ПАТП-4.

— Три площадки выбрано для размещения, потому что все на ПАТП-4 просто не вмещаются. У нас левый берег не охватывается. Планируем использовать площадки, на которых находились наши муниципальные предприятия. Мы их не разбазарили, и сейчас они будут полностью использованы, — сообщил Анатолий Локоть.

Автобусы средней вместимости будут ходить по маршрутам с небольшим пассажиропотоком

Автобусы средней вместимости будут ходить по маршрутам с небольшим пассажиропотоком

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Мэр отметил, что для 150 машин нужно больше 300 водителей — сейчас предприятие как раз занимается поиском сотрудников. Второй вопрос — нет заправок для транспорта на газомоторном топливе.

— С заправками пока у нас не очень богато. Сейчас строится и будет запущена в марте заправка, которая позволит заправляться автобусам на территории ПАТП-4. И дальше надо решать по заправкам на левом берегу, — отметил мэр. — Это развитие сети газозаправочных станций по территории Новосибирска.

Автобус ПАЗ считается транспортом средней вместимости — рассчитан на 59 посадочных мест

Автобус ПАЗ считается транспортом средней вместимости — рассчитан на 59 посадочных мест

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По его словам, новые автобусы будут ходить по маршрутам Первомайского района, где хронически не хватает автобусов, например на маршрутах № 36, 21, 68.

По информации мэрии, на 150 автобусов потратили 2,457 миллиарда рублей. Автобусы закупили в рамках программы обновления подвижного состава.

Автобусы оборудованы камерами видеонаблюдения

Автобусы оборудованы камерами видеонаблюдения

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— Для размещения новых автобусов и ввода их в эксплуатацию ведется обустройство дополнительного бокса на территории ПАТП-4, а также двух производственных площадок в Советском и Кировском районах, — уточнили в пресс-центре мэрии.

Автобусы закупают на деньги муниципального и областного бюджетов

Автобусы закупают на деньги муниципального и областного бюджетов

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Первая партия автобусов — 100 машин — будет размещена в Первомайском районе, на Приграничной, 2. И на проспекте Автомобилистов, 1 в Советском районе. К моменту поступления второй партии автобусов для них подготовят базу на улице Сибиряков-Гвардейцев, 49/4 в Кировском районе.

Для работы зимой автобусы планируют оборудовать дополнительными системами обогрева

Для работы зимой автобусы планируют оборудовать дополнительными системами обогрева

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Аукцион на поставку 150 новых автобусов ПАТП-4 объявило в сентябре этого года. По данным сайта госзакупок, победителем стало АО «Сбербанк Лизинг». Контракт на покупку автобусов заключили 11 ноября.

Автобусы производит Павловский автомобильный завод

Автобусы производит Павловский автомобильный завод

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В салонах будут установлены бескондукторная система оплаты, видеокамеры и система мониторинга пассажиров. Транспорт будет адаптирован под перевозку маломобильных граждан. Кроме того, новые автобусы планируют дополнительно утеплить для перевозки в зимних условиях, а для работы летом оснастить кондиционерами, рассказывал ранее начальник управления пассажирскими перевозками.

В июне ПАТП-4 получило 40 новых автобусов НЕФАЗ. Они могут вместить до 110 пассажиров. Их протестировал новосибирец Дмитрий Кречетов и рассказал о плюсах и минусах этого транспорта в авторской колонке.

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автобусыобщественный транспортПАТП-4
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