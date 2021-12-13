В Новосибирск привезли 50 стильных пазиков — разглядываем фото с презентации

13 декабря в Новосибирске показали новые автобусы транспортного предприятия
— Это достаточно надежная машина, именно эта модель эксплуатируется перевозчиками на областных маршрутах. Машины уже 200–300 тысяч пробежали, никаких претензий к их технической части нет, — отметил заместитель начальника департамента транспорта, начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров. — Автобусы распределили по принципу пассажиропотока. Там, где пассажиров значительно меньше, туда пойдут автобусы среднего класса. На автобусы магистральные, где пассажиропоток большой, пойдут уже автобусы большой вместимости.
По его словам, пазики будут ходить в том числе по маршруту
По словам Владимира Кондаурова, часть маршрутов для этих автобусов будут поэтапно переводить на муниципальный контракт.
На презентации нового транспорта мэр Анатолий Локоть отметил, что сначала власти присматривались к японским автобусам средней вместимости, но выбор остановили все-таки на отечественных — они подошли по комплексу показателей. Мэр напомнил, что в этом году город получит 50 пазиков и 50 НЕФАЗов. В следующем году поступят еще 50 НЕФАЗов.
Автобусы будут стоять на разных площадках, не только на территории
— Три площадки выбрано для размещения, потому что все на
Мэр отметил, что для 150 машин нужно больше 300 водителей — сейчас предприятие как раз занимается поиском сотрудников. Второй вопрос — нет заправок для транспорта на газомоторном топливе.
— С заправками пока у нас не очень богато. Сейчас строится и будет запущена в марте заправка, которая позволит заправляться автобусам на территории
По его словам, новые автобусы будут ходить по маршрутам Первомайского района, где хронически не хватает автобусов, например на маршрутах
По информации мэрии, на 150 автобусов потратили 2,457 миллиарда рублей. Автобусы закупили в рамках программы обновления подвижного состава.
— Для размещения новых автобусов и ввода их в эксплуатацию ведется обустройство дополнительного бокса на территории
Первая партия автобусов — 100 машин — будет размещена в Первомайском районе, на Приграничной, 2. И на проспекте Автомобилистов, 1 в Советском районе. К моменту поступления второй партии автобусов для них подготовят базу на улице Сибиряков-Гвардейцев, 49/4 в Кировском районе.
Аукцион на поставку 150 новых автобусов ПАТП-4 объявило в сентябре этого года. По данным сайта госзакупок, победителем стало АО «Сбербанк Лизинг». Контракт на покупку автобусов заключили 11 ноября.
В салонах будут установлены бескондукторная система оплаты, видеокамеры и система мониторинга пассажиров. Транспорт будет адаптирован под перевозку маломобильных граждан. Кроме того, новые автобусы планируют дополнительно утеплить для перевозки в зимних условиях, а для работы летом оснастить кондиционерами, рассказывал ранее начальник управления пассажирскими перевозками.
В июне ПАТП-4 получило 40 новых автобусов НЕФАЗ. Они могут вместить до 110 пассажиров. Их протестировал новосибирец Дмитрий Кречетов и рассказал о плюсах и минусах этого транспорта в авторской колонке.