В Новосибирск до конца 2021 года приедут 100 автобусов — их отправят на новые маршруты

В Новосибирске до конца 2021 года закупят 100 новых автобусов, с которыми создадут три новых маршрута. Еще 50 автобусов закупят в 2022 году. Благодаря новым автобусам также возобновят маршрут № 88 «ОРМЗ» — «Центральный корпус» через ТРЦ «Мега».

Новые маршруты откроют в Первомайском и Советском районах, также они будут обслуживать Ленинский район и частично ездить по правому берегу.

— 100 автобусов будут большого класса, 50 — малого класса. Все автобусы будут адаптированы под перевозку маломобильных граждан. Планируется дополнительное утепление автобусов для перевозки в зимних условиях. Автобусы будут оснащены кондиционерами. Планируется установка видеонаблюдения. На данный момент полностью подготовлено техническое задание на покупку автобусов. До конца текущей недели планируется внести изменения в план трафика закупки и объявить конкурсную закупку данных автобусов. По графику проведения конкурсных процедур планируется до конца октября, — рассказал Владимир Кондауров, заместитель начальника департамента — начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска