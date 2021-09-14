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В Новосибирск до конца 2021 года приедут 100 автобусов — их отправят на новые маршруты

Рассказываем, где они будут ездить

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Новые автобусы будут оснащены кондиционерами и печками

Новые автобусы будут оснащены кондиционерами и печками

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В Новосибирске появится три новых автобусных маршрута

В Новосибирске до конца 2021 года закупят 100 новых автобусов, с которыми создадут три новых маршрута. Еще 50 автобусов закупят в 2022 году. Благодаря новым автобусам также возобновят маршрут № 88 «ОРМЗ» — «Центральный корпус» через ТРЦ «Мега».

Новые маршруты откроют в Первомайском и Советском районах, также они будут обслуживать Ленинский район и частично ездить по правому берегу.

— 100 автобусов будут большого класса, 50 — малого класса. Все автобусы будут адаптированы под перевозку маломобильных граждан. Планируется дополнительное утепление автобусов для перевозки в зимних условиях. Автобусы будут оснащены кондиционерами. Планируется установка видеонаблюдения. На данный момент полностью подготовлено техническое задание на покупку автобусов. До конца текущей недели планируется внести изменения в план трафика закупки и объявить конкурсную закупку данных автобусов. По графику проведения конкурсных процедур планируется до конца октября, — рассказал Владимир Кондауров, заместитель начальника департамента — начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска

В 2021 году 56 автобусов будут размещены на территории ПАТП-4 и 44 автобуса — на территории Советского района.

Сейчас продолжают разрабатывать новое расписание. Его должны подготовить до конца сентября. После разработки будут проведены общественные слушания.

— Поставка новых автобусов позволит завершить оптимизацию автобусной сети в Первомайском и Советском районах и создание магистральных маршрутов на этих направлениях, — рассказали в мэрии Новосибирска.

Новосибирцев возмутила отмена сразу двух важных маршрутов из разных районов города: № 5 «Чемской бор» — «Облбольница» и № 1 «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Твардовского». Перевозчики объяснили, что стало причиной такого решения.

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