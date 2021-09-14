В Новосибирск до конца 2021 года приедут 100 автобусов — их отправят на новые маршруты

В Новосибирске появится три новых автобусных маршрута
В Новосибирске до конца 2021 года закупят 100 новых автобусов, с которыми создадут три новых маршрута. Еще 50 автобусов закупят в 2022 году. Благодаря новым автобусам также возобновят маршрут
Новые маршруты откроют в Первомайском и Советском районах, также они будут обслуживать Ленинский район и частично ездить по правому берегу.
— 100 автобусов будут большого класса, 50 — малого класса. Все автобусы будут адаптированы под перевозку маломобильных граждан. Планируется дополнительное утепление автобусов для перевозки в зимних условиях. Автобусы будут оснащены кондиционерами. Планируется установка видеонаблюдения. На данный момент полностью подготовлено техническое задание на покупку автобусов. До конца текущей недели планируется внести изменения в план трафика закупки и объявить конкурсную закупку данных автобусов. По графику проведения конкурсных процедур планируется до конца октября, — рассказал Владимир Кондауров, заместитель начальника департамента — начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска
В 2021 году 56 автобусов будут размещены на территории ПАТП-4 и 44 автобуса — на территории Советского района.
Сейчас продолжают разрабатывать новое расписание. Его должны подготовить до конца сентября. После разработки будут проведены общественные слушания.
— Поставка новых автобусов позволит завершить оптимизацию автобусной сети в Первомайском и Советском районах и создание магистральных маршрутов на этих направлениях, — рассказали в мэрии Новосибирска.
Новосибирцев возмутила отмена сразу двух важных маршрутов из разных районов города: