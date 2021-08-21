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Новосибирцев возмутила отмена маршруток № 1 и № 5: что говорят перевозчики

На них жители отдаленных районов добирались до города — маршрутки крайне востребованы

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Перевозчики сообщают, что неожиданно узнали о закрытии маршрутов, но ничего сделать не могут

Перевозчики сообщают, что неожиданно узнали о закрытии маршрутов, но ничего сделать не могут

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Новосибирцев возмутила отмена сразу двух важных маршрутов из разных районов города — № 5 «Чемской бор» — «Облбольница» и № 1 «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Твардовского». Перевозчики объяснили, что стало причиной такого решения.

— На КСМе у нас сейчас хотят забрать маршрутку № 1, которая ходит достаточно регулярно, часто и относительно допоздна. То есть в 22 часа 20 минут еще можно на ней уехать, в отличие от другого транспорта. На данный момент другие едут медленно — в одну сторону тратится около 2 часов. Люди, которые ездят на работу каждый божий день, утром и вечером вынуждены тратить по четыре часа своей жизни на дорогу. Это издевательство, конечно, полное над людьми, — сообщила жительница Первомайского района Надежда Сидоренко.

Маршрут, согласно объявлению, прекратит свои поездки с <nobr class="_">28 августа</nobr>

Маршрут, согласно объявлению, прекратит свои поездки с 28 августа

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Директор ООО «Регион-54», обслуживающего маршрут № 1, Татьяна Строкачинская рассказала НГС, что свидетельство на маршрут закончилось из-за кончины прошлого перевозчика:

— Перевозчик шесть месяцев назад был другой, он умер. Соответственно, свидетельство на маршрут закончилось, и провели временный конкурс. Свидетельство в этом случае выдается на полгода. Мы владели этим маршрутом временно — шесть месяцев. После шести месяцев нас никто уведомлять не обязан. Просто 27 августа приближается, когда снова либо нам его дали бы на временных условиях, либо объявили конкурс. Просто это время приближается, а департамент транспорта молчит. Стали выяснять — выяснилось, что, оказывается, он закрывается. Люди ничего не знают, никаких информационных объявлений не было. Узнали случайно.

Также Татьяна Строкачинская упомянула о плане развития транспортной сети города Новосибирска — в нем указаны городские маршруты, которые перестанут существовать к 2023 году.

— Помаленьку у каких-то маршрутов сокращают количество подвижного состава, какие-то меняют схему движения, какие-то убирают совсем. Но этот план у города был к 2023 году, когда закупят большие автобусы, когда начнутся спортивные игры. По сути, должны были соблюдать этот план развития. И маршрут этот должен был исчезнуть именно к 2023 году, — сообщила директор.

Когда-то, уточнила она, перевозчику предоставили 7 автомобилей для маршрута № 1, однако они не справлялись с потоком пассажиров. А сейчас на маршруте № 1 есть дублирующий муниципальный маршрут № 54.

Татьяна Строкачинская призналась, что компания «будет делать все, выходить на депутатов», чтобы оставить маршрут, но мало верит в удачу — времени осталось мало.

Подобная ситуация возникла с маршруткой № 5 на ОбьГЭСе. В группе «ОбьГЭС | Новосибирск» во «ВКонтакте» местные жители возмущаются решением о закрытии маршрута и собирают подписи о его отмене.

В группе района ОбьГЭС во «ВКонтакте» сообщают, что маршрут <nobr class="_">№ 5</nobr> перестанет ездить с <nobr class="_">31 августа</nobr>

В группе района ОбьГЭС во «ВКонтакте» сообщают, что маршрут № 5 перестанет ездить с 31 августа

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Один из учредителей обслуживающей маршрут № 5 компании ООО «Пежо-сервис» Эдуард Остапенко рассказал, что ожидал проведения конкурса на дальнейшую работу маршрута 30-го августа. Однако в управлении пассажирских перевозок мэрии Новосибирска внезапно сообщили, что он закрывается совсем.

— Началось все с 20-го маршрута, который якобы всем нужен, а на самом деле — нет. Когда конкурс проводился, у нас к 5-му маршруту 20-й в один лот поставили. Писали, что мэрия нам помогает. Но мы через неделю отказались, сказали: «Извините, он дотационный. Мы не можем как коммерческий перевозчик доплачивать. Мы зарабатывать должны», — пояснил он.

Также Эдуард Остапенко подозревает, что отмена 5-й маршрутки незаконна. На это, по его словам, несколько причин:

— Мы работали на маршруте № 5 около 20 лет, чтобы вы понимали. Определенный пассажиропоток: в день около 4–4,5 тысячи человек. На маршрутках очень много людей с ОбьГЭСа ездят в город. Нам рассказывали, что была программа развития транспорта, и в ней сокращение маршруток. Но есть документ официальный, постановление — в нем написано, что маршрут должен ездить до 2023 года, его продляют до метро «Спортивная». На самом деле, в плане развития, на который они ссылаются, никто маршрут закрывать не собирался. Это один аргумент о том, что это незаконно. Что не было в планах его убрать к 1 сентября 2021 года.

Во-вторых, рассказал перевозчик, в мэрии заявили, что маршрут № 5 дублирует 45-й.

— 5-й едет через МЕГУ, а 45-й практически в другой район города. Их назвать дублирующими язык не повернется. Это совершенно разные маршруты. Для понимания: для пассажира доехать на пятёрке — это минут 30, а на 45-й — час. Факторы — удобно, быстро добраться, комфортно — мы понимаем, что должны эти три условия выполнять. Но мэрия считает, что это не аргумент. Что нужно посадить всех на автобусы. Да, они не за полчаса, а за час будут добираться. Для них это неважно. Но мне кажется, что у пассажиров должен быть выбор. У нас есть свой пассажир. Людям удобно добираться, они нас выбирают. Мы сделали, как людям удобно ездить — интервалы, машины у нас 2019 года. Закрытием маршрута является не объявление конкурса, — рассказал Эдуард Остапенко.

Напоследок мужчина добавил, что никаких мер против решения мэрии принять не может. По его словам, водители останутся без работы, но при этом перевозчика никто о закрытии маршрута не предупреждал — никаких уведомлений не было.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию, с просьбой прокомментировать отмену маршрутов. На момент публикации ответ оттуда не пришел.

В Новосибирске с 16 августа появился новый автобусный маршрут № 94. Он соединил «Метро «Площадь Маркса»» — «ЖК "Радуга Сибири"».

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