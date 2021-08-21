Новосибирцев возмутила отмена маршруток № 1 и № 5: что говорят перевозчики

Новосибирцев возмутила отмена сразу двух важных маршрутов из разных районов города —
— На КСМе у нас сейчас хотят забрать маршрутку
Директор ООО «Регион-54», обслуживающего маршрут
— Перевозчик шесть месяцев назад был другой, он умер. Соответственно, свидетельство на маршрут закончилось, и провели временный конкурс. Свидетельство в этом случае выдается на полгода. Мы владели этим маршрутом временно — шесть месяцев. После шести месяцев нас никто уведомлять не обязан. Просто
Также Татьяна Строкачинская упомянула о плане развития транспортной сети города Новосибирска — в нем указаны городские маршруты, которые перестанут существовать к 2023 году.
— Помаленьку у каких-то маршрутов сокращают количество подвижного состава, какие-то меняют схему движения, какие-то убирают совсем. Но этот план у города был к 2023 году, когда закупят большие автобусы, когда начнутся спортивные игры. По сути, должны были соблюдать этот план развития. И маршрут этот должен был исчезнуть именно к 2023 году, — сообщила директор.
Когда-то, уточнила она, перевозчику предоставили 7 автомобилей для маршрута
Татьяна Строкачинская призналась, что компания «будет делать все, выходить на депутатов», чтобы оставить маршрут, но мало верит в удачу — времени осталось мало.
Подобная ситуация возникла с маршруткой № 5 на ОбьГЭСе. В группе «ОбьГЭС | Новосибирск» во «ВКонтакте» местные жители возмущаются решением о закрытии маршрута и собирают подписи о его отмене.
Один из учредителей обслуживающей маршрут
— Началось все с 20-го маршрута, который якобы всем нужен, а на самом деле — нет. Когда конкурс проводился, у нас к 5-му маршруту 20-й в один лот поставили. Писали, что мэрия нам помогает. Но мы через неделю отказались, сказали: «Извините, он дотационный. Мы не можем как коммерческий перевозчик доплачивать. Мы зарабатывать должны», — пояснил он.
Также Эдуард Остапенко подозревает, что отмена
— Мы работали на маршруте
Во-вторых, рассказал перевозчик, в мэрии заявили, что маршрут
— 5-й едет через МЕГУ, а
Напоследок мужчина добавил, что никаких мер против решения мэрии принять не может. По его словам, водители останутся без работы, но при этом перевозчика никто о закрытии маршрута не предупреждал — никаких уведомлений не было.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию, с просьбой прокомментировать отмену маршрутов. На момент публикации ответ оттуда не пришел.
В Новосибирске с 16 августа появился новый автобусный маршрут