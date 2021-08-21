Новосибирцев возмутила отмена маршруток № 1 и № 5: что говорят перевозчики

Директор ООО «Регион-54», обслуживающего маршрут № 1 , Татьяна Строкачинская рассказала НГС, что свидетельство на маршрут закончилось из-за кончины прошлого перевозчика:

— Перевозчик шесть месяцев назад был другой, он умер. Соответственно, свидетельство на маршрут закончилось, и провели временный конкурс. Свидетельство в этом случае выдается на полгода. Мы владели этим маршрутом временно — шесть месяцев. После шести месяцев нас никто уведомлять не обязан. Просто 27 августа приближается, когда снова либо нам его дали бы на временных условиях, либо объявили конкурс. Просто это время приближается, а департамент транспорта молчит. Стали выяснять — выяснилось, что, оказывается, он закрывается. Люди ничего не знают, никаких информационных объявлений не было. Узнали случайно.

Также Татьяна Строкачинская упомянула о плане развития транспортной сети города Новосибирска — в нем указаны городские маршруты, которые перестанут существовать к 2023 году.

— Помаленьку у каких-то маршрутов сокращают количество подвижного состава, какие-то меняют схему движения, какие-то убирают совсем. Но этот план у города был к 2023 году, когда закупят большие автобусы, когда начнутся спортивные игры. По сути, должны были соблюдать этот план развития. И маршрут этот должен был исчезнуть именно к 2023 году, — сообщила директор.