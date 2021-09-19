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За лизинг 150 новых автобусов для Новосибирска заплатят почти 2,5 млрд рублей

Транспорт начнут поставлять уже в этом году

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В новых автобусах будут обогреватели и кондиционеры

В новых автобусах будут обогреватели и кондиционеры

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Новосибирск возьмет в лизинг 150 автобусов за 2,5 млрд рублей

В Новосибирске Пассажирское автотранспортное предприятие № 4 объявило аукцион на услуги лизинга для приобретения 150 новых автобусов. За них готовы заплатить 2,469 миллиарда рублей из бюджета города.

По данным сайта госзакупок, лизингодатель должен будет приобрести автобусы, которые соответствуют определенным характеристикам, и передать во временное пользование ПАТП-4.

— Срок финансовой аренды (лизинга): со дня передачи лизингополучателю имущества по акту приема-передачи в лизинг до 31 декабря 2026 года, — говорится в документации.

Если заказчик выплатит выкупную цену автобусов, лизинговые платежи, штрафы и пени к истечению срока лизинга, то имущество перейдет в его собственность.

Город должен получить 50 больших автобусов до 17 декабря 2021 года, 50 малых автобусов до 31 января и еще 50 больших 30 июня 2022 года.

Автобусы большого класса рассчитаны не менее чем на 80 человек, малого — минимум на 50. В них должны быть системы отопления и кондиционеры, бескондукторное оборудование, системы автоматического подсчета пассажиров, а также спутниковой навигации и вызова оперативных служб.

Электронный аукцион проведут 20 октября.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что 100 автобусов привезут в город для того, чтобы они работали на двух маршрутах в Советском и Первомайском районах. Рассказываем каких.

В июне ПАТП-4 получило 40 новых автобусов НЕФАЗ. Они могут вместить до 110 пассажиров. Их протестировал новосибирец Дмитрий Кречетов и рассказал о плюсах и минусах этого транспорта в авторской колонке.

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