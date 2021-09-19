За лизинг 150 новых автобусов для Новосибирска заплатят почти 2,5 млрд рублей

Новосибирск возьмет в лизинг 150 автобусов за 2,5 млрд рублей
В Новосибирске Пассажирское автотранспортное предприятие
По данным сайта госзакупок, лизингодатель должен будет приобрести автобусы, которые соответствуют определенным характеристикам, и передать во временное пользование ПАТП-4.
— Срок финансовой аренды (лизинга): со дня передачи лизингополучателю имущества по акту приема-передачи в лизинг до 31 декабря 2026 года, — говорится в документации.
Если заказчик выплатит выкупную цену автобусов, лизинговые платежи, штрафы и пени к истечению срока лизинга, то имущество перейдет в его собственность.
Город должен получить 50 больших автобусов до 17 декабря 2021 года, 50 малых автобусов до 31 января и еще 50 больших 30 июня 2022 года.
Автобусы большого класса рассчитаны не менее чем на 80 человек, малого — минимум на 50. В них должны быть системы отопления и кондиционеры, бескондукторное оборудование, системы автоматического подсчета пассажиров, а также спутниковой навигации и вызова оперативных служб.
Электронный аукцион проведут 20 октября.
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