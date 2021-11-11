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Мэрия Новосибирска заключила контракт на поставку новых автобусов — в них не будет кондукторов

За них заплатят 2,5 миллиарда рублей

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В город привезут автобусы ПАЗ и НЕФАЗ

В город привезут автобусы ПАЗ и НЕФАЗ

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В Новосибирск до конца года привезут 50 новых автобусов

Сегодня, 11 ноября, стало известно, что власти Новосибирска заключили контракт на поставку 150 новых автобусов. Их начнут завозить в город в этом году.

— Мы приняли в свое время решение о приобретении по лизинговой схеме 150 автобусов. Два дня назад был заключен соответствующий договор. Заключен контракт на 2,5 миллиарда рублей. Это средства бюджета двух уровней, муниципального и областного. Первые 100 автобусов поступят в декабре этого года, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

Город получит автобусы ПАЗ и НЕФАЗ, 50 автобусов привезут в первом полугодии 2022 года. Мэр уточнил, что в салонах будет установлена бескондукторная система оплаты, видеокамеры и система мониторинга пассажиров. Новые автобусы разместят на площадках старых ПАТП и действующем ПАТП-4.

Аукцион на поставку 150 новых автобусов объявило в сентябре этого года ПАТП-4. По данным сайта госзакупок, победителем стало АО «Сбербанк Лизинг». Ранее НГС писал о том, на каких маршрутах будет работать новый транспорт.

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