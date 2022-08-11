Девять новых электробусов закупят для Новосибирска почти за полмиллиарда рублей
Их должны поставить до 1 декабря
В Новосибирске объявили закупку на девять новых троллейбусов. Аукцион был размещен 10 августа МКП «Горэлектротранспорт».
Максимальная сумма контракта — 413,4 миллиона рублей. Подать заявки можно до 30 августа. В документах закупки говорится, что троллейбусы должны быть новыми, изготовленными не ранее 2022 года. Их должны поставить в Дзержинское депо к 1 декабря 2022 года.
Транспорт должен быть низкопольным и вместимостью не менее 100 пассажиров. Обязателен климат-контроль салона. При этом троллейбусы должны быть способны пройти без питания не менее 20 километров — такой транспорт называют электробусом из-за повышенной проходимости.
Всего за три года в Новосибирск привезут 58 таких электробусов — троллейбусов с увеличенным автономным ходом.