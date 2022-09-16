В Новосибирск привезут девять новых троллейбусов за 413 млн рублей
О завершении аукциона сообщили в мэрии города
В Новосибирске завершился аукцион на закупку девяти новых троллейбусов. МКП «Горэлектротранспорт» заключило контракт с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» сроком на 60 месяцев. Об этом сообщили в мэрии города.
Лот был опубликован на сайте госзакупок 10 августа МКП «Горэлектротранспорт». Цена контракта составила
— Согласно предложению лизингодателя в соответствии с техническим заданием аукциона нам будут переданы в лизинг троллейбусы модели
По данным сайта госзакупок, заявку подала одна компания — АО «Государственная транспортная лизинговая компания», которая и выиграла аукцион.
Генеральным директором АО «ГТЛК», по данным сервиса «Контур.Фокус», является Евгений Дитрих — бывший министр транспорта РФ. На конец 2021 года выручка компании составила
Всего в Новосибирск привезут 58 электробусов за три года. Город будет получать транспорт партиями.