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В Новосибирск привезут девять новых троллейбусов за 413 млн рублей

О завершении аукциона сообщили в мэрии города

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Транспорт должен быть низкопольным и вмещать не менее 100 пассажиров

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В Новосибирске завершился аукцион на закупку девяти новых троллейбусов. МКП «Горэлектротранспорт» заключило контракт с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» сроком на 60 месяцев. Об этом сообщили в мэрии города.

Лот был опубликован на сайте госзакупок 10 августа МКП «Горэлектротранспорт». Цена контракта составила 413,4 миллиона рублей. В документах закупки указано, что троллейбусы должны быть новыми, изготовленными не ранее 2022 года. Их должны поставить в Дзержинское депо к 1 декабря 2022 года. NGS.RU направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, на какие маршруты запустят транспорт.

— Согласно предложению лизингодателя в соответствии с техническим заданием аукциона нам будут переданы в лизинг троллейбусы модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин», изготавливаемые АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», — пояснил директор МКП «ГЭТ» Константин Прокин.

По данным сайта госзакупок, заявку подала одна компания — АО «Государственная транспортная лизинговая компания», которая и выиграла аукцион.

Генеральным директором АО «ГТЛК», по данным сервиса «Контур.Фокус», является Евгений Дитрих — бывший министр транспорта РФ. На конец 2021 года выручка компании составила 75,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 760,1 миллиона рублей.

Всего в Новосибирск привезут 58 электробусов за три года. Город будет получать транспорт партиями.

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