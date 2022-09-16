В Новосибирск привезут девять новых троллейбусов за 413 млн рублей

В Новосибирске завершился аукцион на закупку девяти новых троллейбусов. МКП «Горэлектротранспорт» заключило контракт с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» сроком на 60 месяцев. Об этом сообщили в мэрии города.



Лот был опубликован на сайте госзакупок 10 августа МКП «Горэлектротранспорт». Цена контракта составила 413,4 миллиона рублей. В документах закупки указано, что троллейбусы должны быть новыми, изготовленными не ранее 2022 года. Их должны поставить в Дзержинское депо к 1 декабря 2022 года. NGS.RU направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, на какие маршруты запустят транспорт.

