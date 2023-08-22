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По улице Большой пустят троллейбусы — ее жители страдают от нехватки транспорта

Сейчас двухполосная дорога простаивает в пробках

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По нагруженной магистрали с начала осени будет ходить дополнительный транспорт для жителей улиц Большой и ЖК «Новомарусино»

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В мэрии сообщили, что с 1 сентября по улице Большой пустят троллейбусы. Так власти планируют решить проблему нехватки транспорта для тех, кто проживает в частных домах и многоэтажках «Новомарусино» вдоль Большой.

— Обслуживание улицы Большой на участке от остановочного пункта «ЖК "Новомарусино"» до остановочного пункта «Ул. Большая» с 1 сентября 2023 года будет организовано троллейбусом № 29 по маршруту «Ул. Александра Чистякова» — «ЖК "Новомарусино"», с переводом его в статус «магистрального» с организацией обслуживания троллейбусами с увеличенной дальностью автономного хода увеличенным количеством подвижного состава, — ответили в пресс-службе мэрии на запрос НГС.

Сейчас участок от остановки «Ул. Большая» до «ПМК» обслуживают два автобусных маршрута — № 19 («Магазин "Кристалл"» — «ЖК "Новомарусино"») и № 89 («Магазин "Кристалл"» — «Криводановский карьер»).

Как рассказывали жители проблемной улицы НГС, имеющихся маршрутов недостаточно, из-за чего выехать с Большой становится особенно проблематично в дачный сезон и зимнее время. Они также жаловались, что по маршрутам ходят компактные пазики, а не большие автобусы. Корреспондент НГС попытался выяснить у мэрии, с чем это связано, но вопрос остался без ответа.

Улица Большая регулярно простаивает в пробках — ежедневно по двухполосной магистрали проезжают тысячи машин. Вот как выглядит жизнь в этом месте.

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Улица БольшаяТранспортТроллейбусы
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