По улице Большой пустят троллейбусы — ее жители страдают от нехватки транспорта

В мэрии сообщили, что с 1 сентября по улице Большой пустят троллейбусы. Так власти планируют решить проблему нехватки транспорта для тех, кто проживает в частных домах и многоэтажках «Новомарусино» вдоль Большой.
— Обслуживание улицы Большой на участке от остановочного пункта «ЖК "Новомарусино"» до остановочного пункта «
Сейчас участок от остановки «
Как рассказывали жители проблемной улицы НГС, имеющихся маршрутов недостаточно, из-за чего выехать с Большой становится особенно проблематично в дачный сезон и зимнее время. Они также жаловались, что по маршрутам ходят компактные пазики, а не большие автобусы. Корреспондент НГС попытался выяснить у мэрии, с чем это связано, но вопрос остался без ответа.
Улица Большая регулярно простаивает в пробках — ежедневно по двухполосной магистрали проезжают тысячи машин. Вот как выглядит жизнь в этом месте.