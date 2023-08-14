«Эта улица на фиг никому не нужна». Как живут на Большой, где дома теснятся между промзонами, а над дворами жужжат провода

— У нас ничего не меняется совсем. Это там дальше что-то сносили, расселяли… Ну изменения же, да? А до нас ничего не дойдет, так я думаю, — добавляет он, утирая пот с лица.



Речь идет о начале Большой — огромной 8-километровой улицы, которая появилась в документах еще в конце XIX века. Через столетие в эту часть города действительно пришла грандиозная стройка, и частные домики начали понемногу сносить для четвертого моста. ГКУ «Мост» тогда отчитывалось, что в среднем жителям Большой и Туннельной улиц, попавших под стройку, предлагали по 5–6 миллионов за дом, хотя сами жители говорили о других расценках: по их словам, компенсация порой ограничивалась 3 миллионами.