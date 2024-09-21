В Красноярске нашествие божьих коровок — тысячи насекомых атаковали дома

Людей такое явление обескураживает Источник: читатель NGS24.RU











Красноярск заполонили божьи коровки. Красивых пятнистых насекомых замечают люди на фасадах домов. Они стаями садятся на стекла и залетают в квартиры.

Источник: читатель NGS24.RU

Младший научный сотрудник института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН Яков Колесников рассказал NGS24.RU, что это обычное сезонное явление. Божьи коровки массово собираются лишь в двух случаях — для спаривания и миграции. Брачный период давно завершен, поэтому сейчас жучки ищут, где перезимовать.

— Как гуси они не летают, конечно, они перемещаются на фасады домов, где есть какая-нибудь теплоизоляция, в природе это, конечно, различный листовой опад, различные остатки древесные, где можно запаковаться и переждать зиму с комфортом. Это происходит каждый год, просто когда-то их чуть больше, когда-то чуть меньше, — рассказал Яков Колесников.

Такие же «нашествия» в природе обычно незаметны, но в городской среде нередко вызывает недоумение горожан. Божьи коровки живут примерно два года. Для людей они безвредны.

Кроме того, красноярцы рассказали и о большом появлении клопов на фасадах. Яков Колесников также объяснил это желанием насекомых найти подходящее место для спячки.