«Это способ передвижения»: биолог объяснил ситуацию с полчищами пауков на Алтае — грозит ли это Новосибирску?

Это выглядит одновременно и страшно, и захватывающе Источник: «Зеленый талисман» / ВКонтакте











Город Алейск в Алтайском крае атаковали полчища пауков, которые свили метры паутины и напугали местных жителей. С чем это связано и грозит ли это Новосибирской области — корреспонденту НГС рассказал биолог Алексей Янковский.

Кадры, которые разошлись по соцсетям, действительно впечатляющие — как будто пауки захватили всё поле. Паутина покрыла даже цветы. В группе «Зеленый талисман» во «ВКонтакте» отмечали, что на фотографиях представлены пауки-волки и пауки-кругопряды.

Биолог Алексей Янковский объяснил НГС, что, вероятнее всего, пауки начинают мигрировать, а делают они это очень необычным способом.

— Такой способ передвижения — они цепляются паутиной за все подряд и при помощи ветра передвигаются. Это нормальная практика для конца лета-начала осени. В это время пауки и начинают мигрировать. — рассказывает биолог.

При этом специалист отмечает, что пауки — это одиночки, стаями они не передвигаются. От одиночества они отказываются только на период размножения.

— Они каждый сам по себе. Когда высокая численность пауков на одном месте – они начинают искать более свободные места – хотят занять как можно больше территории, — объяснил Алексей Янковский.

Биолог говорит, что ситуация может повториться практически в любом регионе, в том числе и в Новосибирской области. Поэтому случай в Алтайском крае, по словам специалиста, вовсе не уникальный.