Кошмар арахнофоба. Алтайский город атаковали полчища пауков: посмотрите, что там творится

Паутина покрыла цветы Источник: «Зеленый талисман» / vk.com











Алейск захватили пауки. Фото с метрами паутины и целыми семействами членистоногих опубликовали в группе «Зеленый талисман» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что цветочные поля покрыты белым — это паутина. Судя по количеству, в этом году в городе настоящая атака насекомых. В комментариях к посту указали, какие именно пауки теперь живут в Алейске.

— На фото пауки-волки из рода Pirata (возможно, молодняк и субадультные особи) и какой-то бокоход из Томизид — они не плетут ловчие сети. Там ещё, похоже, затесался самец из рода Pachygnatha — вот он относится к паукам-кругопрядам, которые плетут колесовидную ловчую сеть. Очень интересно, что они всей кучей сидят.

На полях собрались целые семьи членистоногих Источник: «Зеленый талисман» / vk.com











Также знатоки уточнили, почему членистоногие пришли именно сейчас.

— Возможно, явление связано с осенней миграцией пауков, когда молодняк на паутинках разлетается.

Так сегодня в Алейске Источник: «Зеленый талисман» / vk.com









