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Животные Кошмар арахнофоба. Алтайский город атаковали полчища пауков: посмотрите, что там творится

Кошмар арахнофоба. Алтайский город атаковали полчища пауков: посмотрите, что там творится

Насекомые всюду плетут паутину

2 539
10 комментариев

Паутина покрыла цветы

Алейск захватили пауки. Фото с метрами паутины и целыми семействами членистоногих опубликовали в группе «Зеленый талисман» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что цветочные поля покрыты белым — это паутина. Судя по количеству, в этом году в городе настоящая атака насекомых. В комментариях к посту указали, какие именно пауки теперь живут в Алейске.

— На фото пауки-волки из рода Pirata (возможно, молодняк и субадультные особи) и какой-то бокоход из Томизид — они не плетут ловчие сети. Там ещё, похоже, затесался самец из рода Pachygnatha — вот он относится к паукам-кругопрядам, которые плетут колесовидную ловчую сеть. Очень интересно, что они всей кучей сидят.

На полях собрались целые семьи членистоногих

Также знатоки уточнили, почему членистоногие пришли именно сейчас.

— Возможно, явление связано с осенней миграцией пауков, когда молодняк на паутинках разлетается.

Так сегодня в Алейске

В Новосибирске недавно стали появляться жуки — черные усачи. Насекомые очень опасны для деревьев.

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Комментарии
10
267039456
12 сентября 2024, 14:26
Так и думал, все эти приезды бузовых, бородиных и прочего московского отстойника до добра не доведут!
Аарон Вассертрум
12 сентября 2024, 14:32
Все ми знаим, кто за етим стоит!
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