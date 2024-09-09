«Вгрызаются в толщу»: опасные жуки-усачи появились в Новосибирске

Личинки жуков вгрызаются в толщу древесины Источник: Алексей Яновский











В Новосибирске стали появляться жуки — черные усачи. Насекомые редко попадаются в нашем регионе и очень опасны для деревьев. Об этом НГС рассказал биолог Алексей Яновский.

– В Сети стали появляться статьи о массовом поражении усачами лесов на Южном Урале, в Иркутской области, где даже объявлен карантин, чтобы вместе с вывозимой древесиной не распространялся опасный вредитель черный усач, – отметил Алексей Яновский.

По словам ученого, он увидел жука в районе станции «Сеятель». По информации биолога, усачей существует несколько видов – еловый, пихтовый, сосновый и другие.

На фото представлен черный жук с длинными усами. Алексей Яновский добавил, что это – самец.

— Самки откладывают яйца в стволы деревьев. Личинки вгрызаются в толщу древесины. Из-за погрызов и попадания в них спор особого гриба пораженное дерево быстро погибает и засыхает, — заключил ученый.