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Животные подробности «Вгрызаются в толщу»: опасные жуки-усачи появились в Новосибирске

«Вгрызаются в толщу»: опасные жуки-усачи появились в Новосибирске

Эти насекомые довольно редко встречаются в регионе

2 698
27 комментариев

Личинки жуков вгрызаются в толщу древесины

В Новосибирске стали появляться жуки — черные усачи. Насекомые редко попадаются в нашем регионе и очень опасны для деревьев. Об этом НГС рассказал биолог Алексей Яновский.

– В Сети стали появляться статьи о массовом поражении усачами лесов на Южном Урале, в Иркутской области, где даже объявлен карантин, чтобы вместе с вывозимой древесиной не распространялся опасный вредитель черный усач, – отметил Алексей Яновский.

По словам ученого, он увидел жука в районе станции «Сеятель». По информации биолога, усачей существует несколько видов – еловый, пихтовый, сосновый и другие.

На фото представлен черный жук с длинными усами. Алексей Яновский добавил, что это – самец.

— Самки откладывают яйца в стволы деревьев. Личинки вгрызаются в толщу древесины. Из-за погрызов и попадания в них спор особого гриба пораженное дерево быстро погибает и засыхает, — заключил ученый.

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Ранее НГС писал о том, что сибирячка нашла в лесу огромный бумажный шар с дырами. Нужно пройти мимо такой находки.

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Комментарии
27
265889986
9 сентября 2024, 14:24
Хороший вариант списать вырубку леса под жуков -усачей ,ох уж эти усачи
Светлана В-ва
9 сентября 2024, 14:24
стригуны из Амурской области. Жутко мерзкие. Откуда они здесь.
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