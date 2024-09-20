Стало известно, сколько соглашений с иностранцами подписали на ВЭФ’24

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Росконгресс выпустил большой отчет по итогам форума

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Форум прошел в сентябре на Дальнем Востоке

Подведены итоги Восточного экономического форума. Событие прошло с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Обзор результатов деловой программы опубликовал Росконгресс.

Форум посетили более 7 100 человек из 75 стран и территорий. За четыре дня на ВЭФ провели свыше 120 сессий с участием более 700 спикеров. Также на форуме подписали свыше 300 соглашений на общую сумму 5,5 трлн рублей. 27 из них заключили с представителями иностранных организаций.

В обзоре основную информацию и анализ событий деловой программы объединили в семь тематических блоков. Это «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

— На основе выступлений экспертов на деловых сессиях ВЭФ рассмотрели сильные и слабые стороны Дальнего Востока в разных сферах, отметили ключевые возможности и угрозы, — сообщили авторы обзора.

В контексте международного сотрудничества отмечают необходимость укреплять экономические связи России со странами в Азиатско-Тихоокеанского региона. А также наращивать товарооборот, развивать транспортные коридоры и логистику. В тематическом блоке «Россия дальневосточная», — подсветили развитие туристической отрасли, создание новых производств и рабочих мест, расширения транспортной сети и освоения природных ресурсов.

В итогах форума отразили выступление президента на пленарной сессии. Речь шла о создании международных территорий опережающего развития и масштабировании мастер-планов для 200 населенных пунктов к 2030 году. Владимир Путин также рассмотрел планы по модернизации энергетической и транспортной инфраструктуры региона. Они включают расширение БАМа, Транссиба и развитие Северного морского пути.

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