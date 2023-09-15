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СрочноМэрия объяснила коллапс в троллейбусе №29
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Почему в новом троллейбусе №29 случился коллапс? Отвечает мэрия Новосибирска

Ранее кадры с толпой в дверях троллейбуса появились в соцсетях

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По информации мэрии, некоторые троллейбусы №29 сошли с линии по техническим причинам

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Коллапс в новых троллейбусах №29, запущенных в Новосибирске в начале сентября, произошел из-за того, что некоторые транспортные средства сошли с линии по техническим причинам. Об этом НГС рассказали в городской мэрии.

7 сентября троллейбус №29 с трудом вместил всех желающих проехать по маршруту. В соцсетях были опубликованы кадры с пассажирами, которые стоят вплотную друг к другу в дверных проемах.

В мэрии Новосибирска объяснили, что ввод нового транспорта в эксплуатацию влечет за собой «мелкие технические недочеты и неисправности»:

— По информации «Горэлектротранспорта», в начале эксплуатацию подвижного состава на маршруте №29 произошли сходы троллейбусов с линии по техническим причинам. Это привело к увеличению интервалов движения и длительному ожиданию пассажиров на остановках. Также это отразилось на наполняемости транспорта.

Подвижной состав увеличен до 24 автономных троллейбусов. По информации мэрии, планировалось, что они будут ходить с интервалом не более 10 минут. Нам уточнили, что работа маршрута — на особом контроле ЦУГАЭТ.

О том, что новые троллейбусы №29 вышли на маршрут, НГС писал 1 сентября. Первые 5 троллейбусов по договору лизинга привезли в Новосибирск в июне.

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