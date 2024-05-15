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Политика «Абсолютно обычная и правильная история»: глава правового департамента уходит из мэрии Новосибирска

«Абсолютно обычная и правильная история»: глава правового департамента уходит из мэрии Новосибирска

Последним рабочим днем для Маргариты Масловой станет 16 мая

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Маргарита Маслова пока не определилась с будущей карьерой

Глава правового департамента мэрии Новосибирска Маргарита Маслова покидает свой пост. Последним рабочим днем для нее станет будущий четверг, 16 мая.

В беседе с НГС Маргарита Маслова заявила, что причиной увольнения стал приход в мэрию Новосибирска новой команды.

— Пришел новый мэр, желает рядом с собой видеть людей, которым он доверяет. Новый мэр — новая команда, поэтому ничего удивительного нет. Абсолютно обычная история, на мой взгляд, правильная. Правовые службы — это службы, которые приближены к руководителям, и, конечно, для мэра начальник правового департамента должен быть понятен, он должен быть его доверенным лицом. А мы с мэром не знакомы были ранее, даже никогда не пересекались. Поэтому: какие основания ему мне доверять? — считает Маслова.

Маргарита Маслова указала, что в ближайшее время планирует отдыхать, а о будущем трудоустройстве она пока не думала.

Как следует из биографии Маргариты Масловой на сайте мэрии Новосибирска, она родилась в 1966 году в Прокопьевске. В 1989 году закончила Новосибирский электротехнический институт с квалификацией инженер-электромеханик по специальности «приборные устройства», в 1999 году — Томский государственный университет с квалификацией юрист по специальности «юриспруденция». С 1999 по 2011 год Маслова работала ведущим специалистом, главным специалистом, начальником юридического отдела, заместителем начальника управления реформирования предприятий и организационно-правового обеспечения — начальником юридического отдела департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области. С 2011 года — начальником управления организационно-правового и кадрового обеспечения, заместителем министра — начальником управления совершенствования государственного управления и правовой работы Министерства экономического развития Новосибирской области. К работе в должности начальника правового департамента мэрии Маргарита Маслова приступила с 10 июня 2014 года.

На текущей рабочей неделе мэрию Новосибирска покинули несколько высокопоставленных чиновников. Последним свой пост оставил главный «айтишник» Александр Горнштейн.

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