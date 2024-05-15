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Авто Больным не место на дороге: Минздрав перечислил лекарства, которые нельзя принимать водителям — что за это будет?

Больным не место на дороге: Минздрав перечислил лекарства, которые нельзя принимать водителям — что за это будет?

И за какие препараты точно лишат прав

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За некоторые лекарства водителя накажут, как за алкоголь — и даже назначение врача не станет оправданием

Минздрав составил список лекарств, которые не следует использовать водителям перед тем, как садиться за руль. Документ опубликовал в своем Telegram-канале автоюрист Александр Шумский, уточнив, что предоставлен он был по запросу депутата Госдумы Ярослава Нилова. В списке указаны так называемые международные непатентованные наименования — это значит, что речь идет о действующем веществе, которое может входить в состав разных лекарств. Например, в этом списке есть ибупрофен, который содержится в десятках разных обезболивающих и жаропонижающих.

Помимо ибупрофена, в списке Минздрава еще 280 веществ. Среди них есть лекарства, содержащие алкоголь или психотропные вещества — о том, что их принимать нельзя, знают почти все водители (и то иногда случаются казусы). Но есть и довольно неочевидные — например, омепразол, который используют для лечения болезней ЖКТ. Также там есть антигистаминные, противомикробные, нестероидные противовоспалительные препараты (не только ибупрофен, но и другие), препараты для лечения ожирения и применяемые при эректильной дисфункции.

Позже Минздрав пояснил, что речь не идет о прямом запрете на эти препараты для водителей — это скорее рекомендация. Глава министерства Михаил Мурашко подтвердил РИА Новости, что этот список имеет предупредительный характер и не несет никакого нормативного регулирования. То есть, если выяснится, что водитель лечит гастрит или принял таблетку от головной боли — его не накажут.

Как объяснил Городским порталам автоюрист Лев Воропаев, точного списка лекарственных препаратов, которые нельзя принимать водителям, не существует. Но есть перечень наркотических и психотропных веществ, утвержденный постановлением правительства.

— Если любое из этих веществ будет найдено в моче водителя, его накажут. И накажут на первый раз лишением прав от полутора до двух лет, — объясняет Воропаев.

Некоторые из них входят в составы лекарственных препаратов — например, в корвалоле содержится фенобарбитал. В нем, впрочем, и спирт содержится, однако некоторых водителей это не останавливает.

— Водителям нужно ориентироваться на инструкции к лекарствам, — советует юрист. — Если в ней указано, что не рекомендуется либо запрещено управлять под воздействием этого лекарственного препарата, то лучше за руль не садиться.

Даже если никаких потенциально запрещенных веществ в лекарстве нет, оно всё равно может оказаться опасным. Например, антигистаминные лекарства часто вызывают сонливость и, как следствие, делают человека менее внимательным, что не способствует безопасности и самого водителя, и других участников движения. К слову, в ПДД это тоже прописано — правила запрещают садиться за руль под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, как и в болезненном или утомленном состоянии.

Будете теперь принимать лекарства, садясь за руль?

Я теперь даже витамины пить не буду — мало ли что
Прочитаю инструкцию к лекарству, а потом подумаю
У меня всё время что-нибудь болит, мне теперь что, вообще машиной не пользоваться
Я за руль и выпивший садился — и ничего
Меня уже прав лишили
Я вам ничего не скажу

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