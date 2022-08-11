Признали пьяным из-за корвалола: водитель два года доказывал, что его зря лишили прав

О том, что нельзя водить авто в состоянии опьянения знают все, хоть не всех это и останавливает — в 2021 году в России за пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования лишили прав 284 тысячи человек. Однако среди этих людей могли оказаться не только те, кто решил сесть за руль после застолья, — опьянением могут признать и воздействие некоторых лекарств. Как произошло с жителем Адыгеи Евгением Сосковым.



Дело было так: мужчина почувствовал себя плохо, выпил корвалол и поехал по делам. Казалось бы — и что такого? Корвалол периодически пьют если и не все, то очень многие. Но остановившие Соскова инспекторы ГИБДД заподозрили в его состоянии неладное и попросили дыхнуть в трубочку. Алкотестер наличия алкоголя не показал, а вот анализ мочи выдал наличие фенобарбитала — одного из компонентов корвалола, который включен в список психотропных препаратов. Этого оказалось достаточно, чтобы мужчину на полтора года лишили прав — такое решение 30 апреля 2020 года вынес мировой судья. И еще назначил сверху 30 000 рублей штрафа. Аргументация была железобетонной: в соответствии с ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

