Признали пьяным из-за корвалола: водитель два года доказывал, что его зря лишили прав
Он дошел до Верховного суда
Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» вместе с юристом Юлией Федотовой мы разбираем решения ВС РФ и постановления пленума по спорным или особо актуальным вопросам.
О том, что нельзя водить авто в состоянии опьянения знают все, хоть не всех это и останавливает — в 2021 году в России за пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования лишили прав 284 тысячи человек. Однако среди этих людей могли оказаться не только те, кто решил сесть за руль после застолья, — опьянением могут признать и воздействие некоторых лекарств. Как произошло с жителем Адыгеи Евгением Сосковым.
Дело было так: мужчина почувствовал себя плохо, выпил корвалол и поехал по делам. Казалось бы — и что такого? Корвалол периодически пьют если и не все, то очень многие. Но остановившие Соскова инспекторы ГИБДД заподозрили в его состоянии неладное и попросили дыхнуть в трубочку. Алкотестер наличия алкоголя не показал, а вот анализ мочи выдал наличие фенобарбитала — одного из компонентов корвалола, который включен в список психотропных препаратов. Этого оказалось достаточно, чтобы мужчину на полтора года лишили прав — такое решение 30 апреля 2020 года вынес мировой судья. И еще назначил сверху
То есть, плохо себя чувствуя, водитель должен прекратить движение или за руль не садиться, однако Евгений Сосков вместо этого выпил 35 капель корвалола. А поскольку корвалол в своем составе имеет фенобарбитал, включенный в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен, принимать его можно только по назначению врача. Назначения у Евгения не было — рекомендацию принять корвалол он получил устно по телефону от врача скорой, а это к делу не пришьешь.
Но дело даже не в назначении — даже если бы оно было, в соответствии с ПДД водителю всё равно запрещено управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения, в том числе и являющегося следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов. А состояние опьянения, со слов полиции, имело место — водитель вел себя неадекватно, был бледен и дезориентирован в пространстве.
Евгений с таким решением не согласился и подал апелляцию. Апелляционная инстанция с решением мирового судьи согласилась, обозначив: под корвалолом управлять машиной нельзя, это хоть и легальное, но психотропное вещество. Водитель пытался отстоять свое право на корвалол и руль, но и кассация в августе 2020 года согласилась с решением нижестоящих инстанций.
Водитель не успокоился и решил поспорить не с предыдущими инстанциями, которые лишили его прав, а сразу с нормами закона. Водитель подал иск о признании частично недействительными нескольких пунктов Порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и абзаца из приложения № 3 к этому порядку. Поскольку документы эти федерального уровня — то есть действуют на всей территории России — иск попал сразу в Верховный Суд.
Евгений Сосков заявил, что действующие нормы допускают при вынесении медицинского заключения по результатам освидетельствования не указывать цели приема психотропных веществ и их количество. А это необоснованно ограничивает права на управление транспортным средством человека, принявшего медицинские препараты. По мнению Соскова, такие нормы нарушают также его право на охрану здоровья, обязывая фактически каждый раз согласовывать прием любого препарата с врачом во избежание ограничений на управление автомобилем.
Итог этой истории
Верховный Суд указал на несколько важных пунктов. Во-первых, управление транспортных средств лицами, находящимися в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, ограничено безоговорочно. Во-вторых, цель приема веществ, причина, вызывавшая опьянение, и концентрация веществ значения не имеет — важен факт опьянения. И, наконец, если вы считаете, что можете принимать лекарства без назначения врача — никто вам не мешает, в инструкции к лекарствам всегда говорится о влиянии препарата на управление транспортным средством. Так что в удовлетворении иска Соскову отказали. Апелляционная коллегия в марте 2022 года подтвердила это решение.
Мораль: автомобиль — источник повышенной опасности, даже если у вас огромный стаж и уверенность в себе. Читайте инструкции к лекарствам и не садитесь за руль в случае, если инструкция не велит.
Для тех, кто читает инструкции не очень внимательно, в ГИБДД предлагают составить список препаратов, под воздействием которых запрещено садиться за руль, и специальным образом их маркировать. В начале июля начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков заявил, что эта инициатива уже передана в Минздрав.