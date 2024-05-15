Говорить, что видишь: лишь единицы смогут пройти этот тест на работу мозга

Человеческий мозг до сих пор остается загадкой для ученых. Чем ближе они подбираются к разгадке его тайн, тем больше вопросов возникает. Взять хотя бы тот факт, что левое и правое полушария работают с разными задачами: некоторые люди без проблем могут сосредоточиться, чтобы объединить усилия разных частей мозга, а у других это вызывает трудности.
Для того чтобы узнать, как хорошо ваши полушария умеют работать вместе, предлагаем пройти быстрый тест: вам нужно назвать цвета, которыми написаны слова на картинке. Попробуйте перечислить их все, не допустив ни одной ошибки.
- Получилось с первой попытки
- Запнулся, но в целом спокойно прочитал
- С трудом справился
- Даже пытаться не стал
В популярной психологии давно обсуждают теорию доминирования полушарий мозга. Считается, что левая часть отвечает за логику, критическое мышление и точный подсчет, а правая контролирует внимание, память и рассуждения.
Если вы смогли назвать все цвета без ошибок, то у нас отличные новости: ваш мозг хорошо умеет координировать работу двух полушарий. Дело в том, что правая половина пытается произнести цвет, а левая — настаивает на произнесении слова.
Если человек способен быстро переключиться с чтения слов на название цветов, то его мышление достаточно гибкое, а также он может отлично концентрироваться и сосредоточиться на поставленной задаче. А вот если у вас с трудом получилось прочитать все цвета без ошибки, возможно, у вас есть проблемы с концентрацией и вниманием.
У среднестатистического человека уходит несколько попыток, чтобы справиться с тестом без ошибок. Пишите в комментариях, сколько раз вы запнулись, называя цвета.