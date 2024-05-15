Говорить, что видишь: лишь единицы смогут пройти этот тест на работу мозга

Это только на первый взгляд кажется, что прочитать цвета так просто

Человеческий мозг до сих пор остается загадкой для ученых. Чем ближе они подбираются к разгадке его тайн, тем больше вопросов возникает. Взять хотя бы тот факт, что левое и правое полушария работают с разными задачами: некоторые люди без проблем могут сосредоточиться, чтобы объединить усилия разных частей мозга, а у других это вызывает трудности.