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Дороги и транспорт эксклюзив Мэрия Новосибирска залатала опасную яму на Зорге после статьи НГС

Мэрия Новосибирска залатала опасную яму на Зорге после статьи НГС

Глубина ямы составляла более 20 сантиметров

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Ремонт дорожного полотна во дворе дома на улице Зорге, 18 в 2024 году не планируется

В мэрии Новосибирска сообщили, что залатали опасную яму у дома №18 на улице Зорге. Информацию об этом НГС сообщили в пресс-центре муниципалитета.

— Провал в дорожном покрытии у дома на ул. Зорге, 18 устранен силами МКУ «Кировское». Ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда у дома на ул. Зорге, 18 в 2024 году не планируется, — говорится в ответе мэрии Новосибирска.

Также в пресс-центре муниципалитета сообщили, что ранее в общественную приемную мэра Новосибирска также поступало одно обращение с жалобой на яму у дома ул. Зорге, 18.

Напомним, ранее жители дома №18 на улице Зорге жаловались на яму, глубина которой составляет более 20 сантиметров. Из-за того, что яма постоянно была скрыла лужей, автомобилисты оставляли в ней бамперы и государственные номера.

Ранее на улице Петухова в Кировском районе образовалась большая яма прямо на проезжей части. В нее провалился внедорожник.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мэрия Новосибирска Дороги Ямы во дворах
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