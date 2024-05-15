Мэрия Новосибирска залатала опасную яму на Зорге после статьи НГС

Ремонт дорожного полотна во дворе дома на улице Зорге, 18 в 2024 году не планируется Источник: АСТ-54, vk.com











В мэрии Новосибирска сообщили, что залатали опасную яму у дома №18 на улице Зорге. Информацию об этом НГС сообщили в пресс-центре муниципалитета.



— Провал в дорожном покрытии у дома на ул. Зорге, 18 устранен силами МКУ «Кировское». Ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда у дома на ул. Зорге, 18 в 2024 году не планируется, — говорится в ответе мэрии Новосибирска.



Также в пресс-центре муниципалитета сообщили, что ранее в общественную приемную мэра Новосибирска также поступало одно обращение с жалобой на яму у дома ул. Зорге, 18.



Напомним, ранее жители дома №18 на улице Зорге жаловались на яму, глубина которой составляет более 20 сантиметров. Из-за того, что яма постоянно была скрыла лужей, автомобилисты оставляли в ней бамперы и государственные номера.