Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих 10 словах

Не стоит считать себя грамотеем только потому, что вы правильно ставите ударения в словах «километр», «документ» и «квартал». Русский язык и составители словарей смогут удивить любого. Вот так прочитаешь орфоэпический словарь — и оказывается, что все вокруг неправильно произносят даже самые привычные слова. Не верите? Тогда попробуйте правильно поставить ударение в этой десятке слов.