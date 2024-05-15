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Развлечения тест Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих 10 словах

Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих 10 словах

Легкотни вроде «договора» и «километра» не ждите

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5 комментариев
Иногда кажется, что составители орфоэпических словарей насмехаются над людьми, придумывая «правильные» ударения

Не стоит считать себя грамотеем только потому, что вы правильно ставите ударения в словах «километр», «документ» и «квартал». Русский язык и составители словарей смогут удивить любого. Вот так прочитаешь орфоэпический словарь — и оказывается, что все вокруг неправильно произносят даже самые привычные слова. Не верите? Тогда попробуйте правильно поставить ударение в этой десятке слов.

ТЕСТ
1 / 10
Если захочется посмотреть телевизор, вы его вклЮчите или включИте?
  • ВклЮчим!
  • ВключИм!
2 / 10
Фродо из «Властелина колец» бросал Кольцо Всевластья в жерлО или всё же в жЕрло вулкана Ородруин?
  • В жерлО
  • В жЕрло
3 / 10
Только в одном слове из этих четырех допущена ошибка в постановке ударения. В каком?
  • НефтепровОд
  • МусоропрОвод
  • ЭлектропрОвод
  • ВодопровОд
4 / 10
«На сносЯх» или «на снОсях»?
  • На снОсях
  • На сносЯх
  • И так, и так верно
5 / 10
Любители эзотерики, признавайтесь: где ставится ударение в слове «оберег»?
  • На последнюю «е»
  • На «о»
6 / 10
Сумеете произнести правильно слово «фетиш»?
  • ФЕтиш
  • ФетИш
7 / 10
Немного облегчим вам задачу: поставьте правильное ударение в слове «облегчить».
  • ОблегчИть
  • ОблЕгчить
8 / 10
Химики проводят щЕлочный или щелочнОй гидролиз?
  • ЩЕлочный
  • ЩелочнОй
9 / 10
А вот еще одно проблемное слово. Ну как, ответите не раздумывая?
  • ГраффИти
  • ГрАффити
10 / 10
Последний вопрос: как вы произнесете слово «предвосхитить»?
  • ПредвосхИтить
  • ПредвосхитИть

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