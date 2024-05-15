Развлечения тест Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих 10 словах
Вы какой язык учили? Никто не сможет правильно поставить все ударения в этих 10 словах
Легкотни вроде «договора» и «километра» не ждите
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Не стоит считать себя грамотеем только потому, что вы правильно ставите ударения в словах «километр», «документ» и «квартал». Русский язык и составители словарей смогут удивить любого. Вот так прочитаешь орфоэпический словарь — и оказывается, что все вокруг неправильно произносят даже самые привычные слова. Не верите? Тогда попробуйте правильно поставить ударение в этой десятке слов.
ТЕСТ
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Если захочется посмотреть телевизор, вы его вклЮчите или включИте?
ВклЮчим!
ВключИм!
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Фродо из «Властелина колец» бросал Кольцо Всевластья в жерлО или всё же в жЕрло вулкана Ородруин?
В жерлО
В жЕрло
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Только в одном слове из этих четырех допущена ошибка в постановке ударения. В каком?
НефтепровОд
МусоропрОвод
ЭлектропрОвод
ВодопровОд
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«На сносЯх» или «на снОсях»?
На снОсях
На сносЯх
И так, и так верно
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Любители эзотерики, признавайтесь: где ставится ударение в слове «оберег»?
На последнюю «е»
На «о»
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Сумеете произнести правильно слово «фетиш»?
ФЕтиш
ФетИш
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Немного облегчим вам задачу: поставьте правильное ударение в слове «облегчить».
ОблегчИть
ОблЕгчить
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Химики проводят щЕлочный или щелочнОй гидролиз?
ЩЕлочный
ЩелочнОй
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А вот еще одно проблемное слово. Ну как, ответите не раздумывая?
ГраффИти
ГрАффити
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Последний вопрос: как вы произнесете слово «предвосхитить»?