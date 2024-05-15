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Криминал Продолжение дела о «светофорной афере»: суд арестовал бывшую руководительницу новосибирского дептранса за взятку

Продолжение дела о «светофорной афере»: суд арестовал бывшую руководительницу новосибирского дептранса за взятку

Ее предшественника арестовали в апреле

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В СИЗО Олеся Богомазова проведет два месяца

Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня отправил под арест бывшую руководительницу департамента транспорта Новосибирска Олесю Богомазову на 1 месяц 29 дней. Вплоть до 12 июля 2024 года она будет находиться под стражей.

По данным следствия, еще в 2017–2018 годах, будучи заместителем тогдашнего начальника департамента Романа Дронова, стала одной из участников «светофорной аферы» на 50 миллионов:

— Получила от начальника бюджетной организации денежные средства в крупном размере в качестве взятки. Денежные средства предназначались за заключение двух фиктивных контрактов с данным государственным учреждением на оказание услуг по организации дорожного движения с помощью светофорного регулирования на улицах города Новосибирска, — прокомментировали накануне задержание Богомазовой в СК, не уточнив конкретную сумму взятки.

Сегодня чиновницу доставили в суд, чтобы избрать ей меру пресечения. Следствие настаивало на том, что Олесю Богомазову нужно отправить в СИЗО. Защита чиновницы настаивала на более мягкой мере пресечения — домашнем аресте: департаментом Олеся Богомазова больше не руководит, скрываться не намерена, даже не имеет загранпаспорта.

Это уголовное дело стало очередным звеном в цепи «весенних посадок»: уже к началу мая криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов насчитал 14 крупных задержаний в Новосибирской области и России.

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Арест Коррупция Дептранс Железнодорожный районный суд Новосибирска Взятка
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