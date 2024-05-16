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Страна и мир обзор Чиновник, назвавший пострадавших от паводка «клоунами», остался без работы: новости за 15 мая

Чиновник, назвавший пострадавших от паводка «клоунами», остался без работы: новости за 15 мая

Короткий дайджест событий за день

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Пострадавшие жители добились справедливости

В течение дня появляется так много новостей, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире. Сегодня рассказываем о событиях 15 мая.

Беспилотники вновь атаковали российские регионы

Этой ночью регионы России снова атаковали дроны. По заявлению Минобороны, беспилотники сбиты над Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областями, а также над Крымом и Татарстаном.

В Ростовской области БПЛА атаковали топливную базу, написал глава региона Валисий Голубев в телеграм-канале.

Произошло два взрыва, возгорания топлива это не вызвало. Пострадавших нет, — заявил губернатор.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что из-за упавших обломков ракет произошел пожар в поселке Полюшко.

В Белгородской области от ночной атаки пострадали двое человек в поселке Дубовое — снаряд попал прямо в жилой дом, написал губернатор Вячеслав Гладков. Позже появилась информация о том, что еще один дрон атаковал автомобиль в регионе, три человека пострадали.

Мелкие штрафы будут приходить нарушителям автоматически

В скором времени штрафы за мелкие правонарушения будут находить нарушителей сами. Такую задачу поручил Госсовет Минцифры, сообщают «Известия».

Ведомству рекомендовали проработать вопрос «об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы (ЕБС)». В теории с помощью ЕБС можно оштрафовать кого угодно, если человек попал на камеру в момент правонарушения.

Например, так можно наказывать людей, переходящих улицу в неположенном месте или распивающих алкоголь на улице.

В Минцифры же эту информацию опровергли — по словам ведомства, «отслеживать преступников с помощью ЕБС невозможно. Это запрещено законом».

Омского чиновника уволили после того, как он назвал «клоунами» пострадавших от паводка

Омского чиновника Степана Огорелкова освободили от должности в аппарате губернатора. Об этом заявило издание «Город55» со ссылкой на зампредседателя облправительства Омской области Анну Марухину.

Ранее Степан Огорелков назвал пострадавших от паводка жителей региона «клоунами, которые ничего не добились». После этого фотограф Кристина Васильева вместе с жителями Усть-Ишима создала петицию, призвавшую провести проверку.

Владимир Путин объяснил, почему назначил Андрея Белоусова на пост министра обороны

Президент России Владимир Путин провел встречу с командующими войсками военных округов. На ней он объяснил назначение на должность министра обороны Андрея Белоусова.

Расходы на военную составляющую растут. В 2024 году у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%. Может быть, будет чуть-чуть больше, — заявил президент. — Это, конечно, не 13%, как было в Советском Союзе, но все-таки уже солидная величина, это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно.

По мнению Владимира Путина, Андрей Белоусов понимает, как вписать экономику армии в общую экономику страны.

И к другим новостям

  • В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям на территории всей России;

  • премьер-министра Словакии подстрелили после заседания кабмина. Нападавшего задержали, политик находится в больнице в тяжелом состоянии;

  • в правительстве заявили, что в России образовался острый дефицит айтишников.

ПО ТЕМЕ
Дайджест Новости Беспилотники Дроны Регионы Штрафы Биометрия ЕБС Чиновник Омск Паводки Справедливость Владимир Путин Андрей Белоусов Министерство обороны
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