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Культура Тромб попал в легкие: певцу Николаю Носкову стало хуже после госпитализации

Тромб попал в легкие: певцу Николаю Носкову стало хуже после госпитализации

Артист в больнице уже почти две недели

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В 2017 году у Носкова был инсульт, но он восстановился и вернулся к работе

У музыканта Николая Носкова закупорилась легочная артерия: врачи диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По информации Mash, артист в средне-тяжелом состоянии — из-за закупорки артерии развилась дыхательная недостаточность, осложняет дисбактериоз кишечника. Врачи корректировали терапию.

68-летнего народного артиста РФ экстренно госпитализировали 3 мая с воспалением легких, через несколько дней в его Telegram-канале появилось сообщение, что он чувствует себя хорошо. Представители Носкова поблагодарили поклонников за их молитвы

Ранее жена Носкова Марина рассказывала, что за состоянием здоровья и сам Николай, и она следят тщательно. После перенесенного в 2017 году инсульта он смог восстановиться и за последние три года у него была только одна отмена концерта — сошлось слишком много факторов, которые сказались на самочувствии.

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Николай Носков Тромбоэмболия Тромбоз Пневмония
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