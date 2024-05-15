Тромб попал в легкие: певцу Николаю Носкову стало хуже после госпитализации

У музыканта Николая Носкова закупорилась легочная артерия: врачи диагностировали тромбоэмболию на фоне пневмонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По информации Mash, артист в средне-тяжелом состоянии — из-за закупорки артерии развилась дыхательная недостаточность, осложняет дисбактериоз кишечника. Врачи корректировали терапию.
68-летнего народного артиста РФ экстренно госпитализировали 3 мая с воспалением легких, через несколько дней в его Telegram-канале появилось сообщение, что он чувствует себя хорошо. Представители Носкова поблагодарили поклонников за их молитвы
Ранее жена Носкова Марина рассказывала, что за состоянием здоровья и сам Николай, и она следят тщательно. После перенесенного в 2017 году инсульта он смог восстановиться и за последние три года у него была только одна отмена концерта — сошлось слишком много факторов, которые сказались на самочувствии.