Побелел и часто задышал: как понять, что у человека оторвался тромб, и сколько времени есть на спасение

Тромбообразованию способствует повышенная свертываемость крови из-за малоподвижного образа жизни, обезвоживания, повышенного уровня холестерина, сахара. Но есть и другие факторы.



— К группе риска относятся лица после хирургического вмешательства, с нарушением сердечного ритма, лица с ожирением, варикозной болезнью нижних конечностей, в том числе при осложнениях беременности, курильщики, люди пожилого возраста, — говорит кардиолог Мехман Мамедов.



Мехман Мамедов — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации».



Большая часть пациентов с тромбозами — люди старше 40 лет. С возрастом свертывающая система крови начинает работать по-другому, а также появляются заболевания, которые могут приводить к тромбофлебитам, например, онкология. Тромбозы глубоких и поверхностных вен часто скрывают под собой дебют онкологических заболеваний. По словам врачей, каждый четвертый больной, у которого появляется тромбоз глубоких вен, — это онкопациент.



Опасным периодом считается вынашивание ребенка и 40 дней после родов: женский организм готовится к родам и к кровопотере, возникает дисбаланс свертывающей и противосвертывающей систем.



Еще один фактор риска — прием гормональных препаратов. Женщинам, у которых есть родственники с тромбозом глубоких вен или тромбоэмболией легочной артерии, нужно посетить сосудистого хирурга перед тем, как начать принимать гормональные лекарства.

Гораздо выше риск тромбообразования после операций и травм. Из-за травмы происходит активация свертывающей системы крови. Свою роль также играет неподвижность пациента во время операции и в послеоперационном периоде. Полноценно кровь оттекает от ног, только когда человек ходит. Во всех хирургических отделениях проводится профилактика тромбоэмболических осложнений.

