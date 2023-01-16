Побелел и часто задышал: как понять, что у человека оторвался тромб, и сколько времени есть на спасение

1
Откуда берутся тромбы?
Сам по себе тромб — это скопление «склеенных» тромбоцитов, которое может прикрепляться к стенке сосуда из-за воспаления, микротравмы или атеросклеротической бляшки. Образуются тромбы из-за повышенной свертываемости крови.
В основном тромбы образуются в крупных сосудах. Под воздействием механических и биохимических процессов тромб может оторваться от стенки, к которой был прикреплен.
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2
Чем опасен отрыв тромба?
Оторвавшись, тромбы двигаются в более мелкие сосуды. Из-за размеров тромб может полностью закупорить небольшой сосуд. После закупорки прекращается кровоснабжение, то есть доставка кислорода и питательных веществ к органу или его части. Это приводит к инфаркту, инсульту, тромбоэмболии и даже к смерти.
— Отсутствие кислорода приводит к ишемии. Есть органы наиболее чувствительные к недостатку кислорода. Если это происходит в сердечной мышце, то инфаркт, если в легочной, то тромбоэмболия. Если покрупней сосуд, большой очаг ишемии, то это может привести к смерти. Например, если тромб перекроет подачу крови в такие важные сосудистые центры в головном мозге, как ствол, где и центр дыхания, и центр сердечной деятельности, — объясняет врач Ольга Молчанова.
Ольга Молчанова — кардиолог, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации».
В отдельном материале мы рассказывали о том, как сегодня в России лечат ишемический инсульт, который развивается из-за закупорки сосуда, а самая частая причина этого — оторвавшийся тромб.
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3
Кто в группе риска?
Тромбообразованию способствует повышенная свертываемость крови из-за малоподвижного образа жизни, обезвоживания, повышенного уровня холестерина, сахара. Но есть и другие факторы.
— К группе риска относятся лица после хирургического вмешательства, с нарушением сердечного ритма, лица с ожирением, варикозной болезнью нижних конечностей, в том числе при осложнениях беременности, курильщики, люди пожилого возраста, — говорит кардиолог Мехман Мамедов.
Мехман Мамедов — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации».
Большая часть пациентов с тромбозами — люди старше 40 лет. С возрастом свертывающая система крови начинает работать по-другому, а также появляются заболевания, которые могут приводить к тромбофлебитам, например, онкология. Тромбозы глубоких и поверхностных вен часто скрывают под собой дебют онкологических заболеваний. По словам врачей, каждый четвертый больной, у которого появляется тромбоз глубоких вен, — это онкопациент.
Опасным периодом считается вынашивание ребенка и 40 дней после родов: женский организм готовится к родам и к кровопотере, возникает дисбаланс свертывающей и противосвертывающей систем.
Еще один фактор риска — прием гормональных препаратов. Женщинам, у которых есть родственники с тромбозом глубоких вен или тромбоэмболией легочной артерии, нужно посетить сосудистого хирурга перед тем, как начать принимать гормональные лекарства.
Гораздо выше риск тромбообразования после операций и травм. Из-за травмы происходит активация свертывающей системы крови. Свою роль также играет неподвижность пациента во время операции и в послеоперационном периоде. Полноценно кровь оттекает от ног, только когда человек ходит. Во всех хирургических отделениях проводится профилактика тромбоэмболических осложнений.
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4
Человека, у которого оторвался тромб, можно спасти?
Чтобы избежать тяжелых последствий отрыва тромба, нужно срочно вызвать врача при первых симптомах. Обратить внимание стоит на то, что человек побледнел, покрылся пóтом, появились боли за грудиной, в затылке, в грудной клетке.
— Для тромбоэмболии легочной артерии основной симптом — острая внезапно возникшая одышка. Пациента может беспокоить кашель, кровохарканье, частая и резкая боль в груди. Кроме всего прочего, тромбоэмболия может сопровождаться потерей сознания на длительный или кратковременный срок, — рассказывал нам ранее врач — рентген-хирург из
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5
Как быстро отрывается тромб?
— Это примерно две-три секунды. Дело в том, что у нас очень быстро циркулирует кровь по организму. Поймать и заметить процесс отрыва тромба невозможно. Обычно врачи уже по факту видят, что произошла тромбоэмболия, то есть что тромб улетел и прилетел в какое-либо место. Отследить, как он путешествует по организму, нереально, — отмечает Артем Гаврилко.
Чаще всего под фразой «оторвался тромб» подразумевается тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Просвет крупного сосуда закупоривается тромбом или тромбами, и это вызывает нарушения всей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. ТЭЛА — это осложнение венозных тромбозов и тромбофлебитов. Не каждый оторвавшийся тромб и не каждая ТЭЛА приводят к смерти. Чаще всего смертельный исход происходит при массивной тромбоэмболии, когда оторвался и «улетел» не один тромб, а много.
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6
Что нужно делать для профилактики?
Образование тромбов можно предотвратить — для этого нужно следить за уровнем сахара и холестерина в крови, за свертываемостью крови, чтобы как можно раньше начать лечение выявленных заболеваний. Также нужно избегать травм и длительного стресса, соблюдать диету, режим физической активности и питьевой режим. При этом не обязательно усиленно соблюдать активный образ жизни — достаточно 30 минут ходьбы в день, чтобы снизить риски тромбообразования. Кроме того, если есть особые назначения врачей, их нужно выполнять.
Никакой необычной диеты не требуется — просто здоровое питание, которое советуют и диетологи, и врачи другого профиля.
— Питание должно быть обогащено вегетарианской пищей: ягодами, овощами. Жирной животной пищи лучше избегать, заменить ее рыбой с минимальным количеством животного жира. Также стоит избегать рафинированного сахара и продуктов с ним, — советует кардиолог Ольга Молчанова.
Отдельно стоит обратить внимание на воду. Пить нужно не меньше полутора литров в день — и это не считая кофе, чая, супа и соков. Особенно на это нужно обратить внимание пожилым людям и их родственникам. По словам Молчановой, в пожилом возрасте чувство жажды может ослабевать, поэтому нужно напоминать близким о необходимости пить чистую воду.
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7
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