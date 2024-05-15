НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

4 м/c,

сев.

 750мм 40%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,26
EUR 98,83
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Из мэрии уходит глава правового департамента

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Второе уголовное дело Архипова
Делают город круче
Новый фильм Гая Ричи
Идти к врачу или нет
Конфликт со CDEK.Shopping
Гормоны и похудение
Финансы ФК «Новосибирск»
НГС в Telegram
Политика Неизвестный напал на премьер-министра Словакии. Очевидцы слышали три выстрела

Неизвестный напал на премьер-министра Словакии. Очевидцы слышали три выстрела

Роберта Фицо везут в больницу

385
8 комментариев
В премьера выстрелили по меньшей мере три раза

В Словакии неизвестный напал на премьер-министра страны Роберта Фицо, когда политик вышел к собравшимся людям. Об этом сообщает местный портал Teraz.sk.

У здания, где проходило заседание, премьера ждали несколько человек, сообщает издание Aktuality. Никто не выкрикивал никаких антиправительственных лозунгов. Очевидцы сообщают о том, что раздалось по меньшей мере три выстрела.

Очевидцы засняли, как пострадавшего Фицо уводит охрана

Политика госпитализировали, РИА Новости сообщает, что состояние Фица тяжелое. Нападавшего задержала полиция.

Первые минуты после нападения

Премьер-министр Фицо неоднократно высказывался против оказания военной помощи Украине, а также подчеркивал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.

ПО ТЕМЕ
Нападение Премьер-министр Словакия Стрельба Политик Нападавший
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Рекомендуем
Знакомства

Ника,  29

Аслан Гспоян,  63

Анна,  44

Евгений,  38

OlgA,  39

Татьяна,  64

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление