Неизвестный напал на премьер-министра Словакии. Очевидцы слышали три выстрела

В Словакии неизвестный напал на премьер-министра страны Роберта Фицо, когда политик вышел к собравшимся людям. Об этом сообщает местный портал Teraz.sk.
У здания, где проходило заседание, премьера ждали несколько человек, сообщает издание Aktuality. Никто не выкрикивал никаких антиправительственных лозунгов. Очевидцы сообщают о том, что раздалось по меньшей мере три выстрела.
Политика госпитализировали, РИА Новости сообщает, что состояние Фица тяжелое. Нападавшего задержала полиция.
Премьер-министр Фицо неоднократно высказывался против оказания военной помощи Украине, а также подчеркивал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.