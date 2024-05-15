Взыскано 900 тысяч рублей: таксисту дали срок за гибель студента у общежития НГТУ в Новосибирске

Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ленинский районный суд вынес приговор таксисту Субхону Одинаеву, который насмерть сбил человека на пешеходном переходе. Информация об этом появилась на сайте суда.



Авария произошла в ночь на 12 сентября 2023 года на улице Блюхера. 21-летний новосибирец вышел из здания общежития НГТУ и пошел переходить дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на переходе его сбил водитель автомобиля Kia Rio, который занимался частным извозом. Молодой человек погиб на месте от полученных травм.



Водитель был задержан силовиками. Ему было предъявлено обвинение за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель человека (ч.3 ст. 264 УК РФ).



Вердикт суда — 2 года в колонии-поселении. Ему также запретили управлять автомобилями два года. Кроме того, с осужденного взыскали 900 тысяч рублей компенсации морального вреда семье погибшего.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

