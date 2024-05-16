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Развлечения Над Новосибирском взойдет «цветочная Луна» — когда её можно увидеть

Над Новосибирском взойдет «цветочная Луна» — когда её можно увидеть

Наблюдать космическое явление лучше за городом

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Рядом с Луной будет находиться звезда Антарес

Жители Новосибирска смогут увидеть «цветочную Луну». Информация об этом опубликована на сайте Большого новосибирского планетария.

Редкое космическое явление можно будет увидеть вечером 23 мая. В этот день спутник Земли будет находиться в созвездии Весов. Полной фазы Луна достигнет в 20:53 по новосибирскому времени.

Рядом с небесным спутником нашей планеты будет находиться яркая звезда Антарес — она является ярчайшим светилом в созвездии Скорпиона. «Цветочной» Луну в этот день называют потому, что в Северном полушарии в этот срок начинается сезон цветения растений.

«Цветочную Луну» лучше всего наблюдать вдали от городской засветки в ясную погоду.

Ранее новосибирский астрофотограф снял причины мощной магнитной бури и северного сияния в Сибири. Ему удалось запечатлеть мощные вспышки на Солнце.

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