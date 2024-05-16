Над Новосибирском взойдет «цветочная Луна» — когда её можно увидеть

Рядом с Луной будет находиться звезда Антарес Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска смогут увидеть «цветочную Луну». Информация об этом опубликована на сайте Большого новосибирского планетария.



Редкое космическое явление можно будет увидеть вечером 23 мая. В этот день спутник Земли будет находиться в созвездии Весов. Полной фазы Луна достигнет в 20:53 по новосибирскому времени.



Рядом с небесным спутником нашей планеты будет находиться яркая звезда Антарес — она является ярчайшим светилом в созвездии Скорпиона. «Цветочной» Луну в этот день называют потому, что в Северном полушарии в этот срок начинается сезон цветения растений.



«Цветочную Луну» лучше всего наблюдать вдали от городской засветки в ясную погоду.

