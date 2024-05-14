«Плазма вышла на поверхность»: астрофотограф снял причину мощной магнитной бури и северного сияния в Сибири

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял выбросы плазмы на Солнце, которые вызвали мощную магнитную бурю. В итоге в Сибири жители смогли из-за нее наблюдать яркое северное сияние. Смотрим, как выглядит причина всех этих явлений.
— Фотосфера — это нижний слой Солнца, в ней мы видим структуру пятен и, если приглядимся, обнаружим, что вся поверхность состоит из зернышек, называемых гранулами. Каждая гранула в диаметре примерно 1500 километров (а Земля — 12,8 тысячи километров, значит, каждая гранула в 8,5 раза меньше нашей планеты). Время жизни такой ячейки 10–15 минут. Что же это за пузыри такие? Разогретая в недрах Солнца плазма поднимается к поверхности, чтобы отдать энергию, затем она остывает и распадается, стекая обратно, а ее место занимает следующая гранула. Вот такой круговорот вещества, называемый конвекций, — объяснил астрофотограф.
Выше фотосферы находится хромосфера. Плазма выстраивается вдоль магнитных линий. В итоге мы видим вспышки и гигантские протуберанцы, размеры которых в десятки раз превышают размеры нашей Земли.
Настолько сильная магнитная буря на Земле произошла впервые за 20 лет. За трое суток, с 7 по 9 мая, Солнце выбросило в сторону нашей планеты четыре облака плазмы исключительного размера. Часть выбросов по дороге могли слиться в единый объект и ударить по магнитному полю Земли ночью, сообщали на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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