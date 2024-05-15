ФСБ объявила об учениях на «Векторе» в Кольцово: местных просят проявить понимание

В Кольцово Новосибирской области завтра, 16 мая, состоятся учения «Технология» по пресечению условного террористического акта. Как рассказали в пресс-службе ФСБ, мероприятие пройдет на биологически опасном объекте — «Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"».
Учения нужны, чтобы проверить, как службы будут действовать совместно при угрозе биологического заражения и распространения опасных инфекций. В учениях примут участие силовики, должностные лица органов власти, а также сотрудники медицинских служб и ведомств Роспотребнадзора.
Во время мероприятия будут отработаны способы пресечения террористического акта. Никаких ограничений на время учений на передвижение жителей и транспорта не будет.
Оперативный штаб ФСБ попросил жителей отнестись к учениям с пониманием и выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.