На деревьях в Новосибирске распустились первые листья — посмотрите на солнечные фото, пока за окном пасмурно

В Новосибирске ночью и утром 15 мая прошел дождь. По прогнозу, его стоит ждать и завтра. Но горожане уже успели посмотреть на летнюю погоду и погреться на солнце. А фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и сделал снимки первых зеленых листьев, которые появились на деревьях. Посмотрите на это в его репортаже, пока за окном серо и пасмурно.