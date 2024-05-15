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Весна На деревьях в Новосибирске распустились первые листья — посмотрите на солнечные фото, пока за окном пасмурно

На деревьях в Новосибирске распустились первые листья — посмотрите на солнечные фото, пока за окном пасмурно

Жары пока ждать не стоит

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В Новосибирске ночью и утром 15 мая прошел дождь. По прогнозу, его стоит ждать и завтра. Но горожане уже успели посмотреть на летнюю погоду и погреться на солнце. А фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и сделал снимки первых зеленых листьев, которые появились на деревьях. Посмотрите на это в его репортаже, пока за окном серо и пасмурно.

Листя распустились после того, как в городе установились положительные температуры

По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», 15 мая в Новосибирске температура поднимется до +15 градусов ближе к вечеру. Завтра утром возможно понижение до +3 градусов, днем — небольшой дождь и тепло до +14 градусов.

Распустились не только листья на деревьях, но и цветы. На фото — бруннера сибирская
В центре продолжается благоустройство сквера S7
С приходом тепла город не кажется серым как обычно
Утренняя роса
В сквере у оперного растут несколько видов деревьев
Лето уже совсем близко
Сейчас наступило время долгих прогулок
А кто-то предпочитает по утрам заниматься спортом
Первомайский сквер — место, где регулярно собираются горожане
Цветы — идеальное украшение для города
Даже обычные одуванчики напоминают о лете
А недостроенный четвертый мост напоминает о том, что пробки на левом берегу будут еще долго
Этот кадр показывает силу природы

Один из ближайших к Новосибирску регионов, где можно увидеть красивые пейзажи — Республика Алтай. В апреле там зацвет маральник, растение с красивыми сиреневыми листьями. Посмотрите на него на фото.

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