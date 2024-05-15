Весна На деревьях в Новосибирске распустились первые листья — посмотрите на солнечные фото, пока за окном пасмурно
На деревьях в Новосибирске распустились первые листья — посмотрите на солнечные фото, пока за окном пасмурно
Жары пока ждать не стоит
1 771
В Новосибирске ночью и утром 15 мая прошел дождь. По прогнозу, его стоит ждать и завтра. Но горожане уже успели посмотреть на летнюю погоду и погреться на солнце. А фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и сделал снимки первых зеленых листьев, которые появились на деревьях. Посмотрите на это в его репортаже, пока за окном серо и пасмурно.
По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», 15 мая в Новосибирске температура поднимется до +15 градусов ближе к вечеру. Завтра утром возможно понижение до +3 градусов, днем — небольшой дождь и тепло до +14 градусов.
Один из ближайших к Новосибирску регионов, где можно увидеть красивые пейзажи — Республика Алтай. В апреле там зацвет маральник, растение с красивыми сиреневыми листьями. Посмотрите на него на фото.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.