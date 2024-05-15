НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

4 м/c,

с-з.

 749мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,36
EUR 98,67
Реклама

СРОЧНО

Семья новосибирцев оказалась в горящей машине

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Второе уголовное дело Архипова
Делают город круче
Новый фильм Гая Ричи
Идти к врачу или нет
Конфликт со CDEK.Shopping
Гормоны и похудение
Финансы ФК «Новосибирск»
НГС в Telegram
Развлечения «Последнее, что он сказал, — что его притесняют». Как рэпер Vacio уехал из России перед призывом

«Последнее, что он сказал, — что его притесняют». Как рэпер Vacio уехал из России перед призывом

Николай Васильев собирался в армию после голой вечеринки Ивлеевой

1 990
49 комментариев

Рэпер Vacio, ставший широко известным после голой вечеринки в клубе «Мутабор», уехал из России накануне призыва.

О его отъезде сообщила коллега Николая Васильева (настоящее имя Vacio) по проекту «Я», исполнительница Яна Джалю.

— Я очень сожалею, что Коля уехал из страны. У нас были большие творческие планы, Коля действительно очень талантливый человек, — обратилась Яна к своим подписчикам. — Последнее, что он сказал, — это то, что его притесняют и ограничивают. Это неправда, я свидетель этого, что у него была полная свобода творчества. И данные слова звучат как слова человека, который не хочет брать на себя ответственность за поступки, которые он совершил.

За появление в одном носке на причинном месте рэпер отсидел 15 суток, потом еще 10 за то, что нецензурно выругался, выходя из спецприемника. Также суд посчитал его образ пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и назначил штраф 200 тысяч рублей.

Как и многие звезды после вечеринки Анастасии Ивлеевой, Николай извинялся и обещал отправиться в армию с весенним призывом. Как сообщает StarHit, повестка у рэпера была на 13 мая, но он уехал в США.

ПО ТЕМЕ
Анастасия Ивлеева Голая вечеринка Рэпер Vacio Призыв
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Рекомендуем
Знакомства

Анна,  44

Евгений,  38

OlgA,  39

Татьяна,  64

Геннадий,  50

Екатерина,  32

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление