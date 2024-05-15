«Последнее, что он сказал, — что его притесняют». Как рэпер Vacio уехал из России перед призывом

— Я очень сожалею, что Коля уехал из страны. У нас были большие творческие планы, Коля действительно очень талантливый человек, — обратилась Яна к своим подписчикам. — Последнее, что он сказал, — это то, что его притесняют и ограничивают. Это неправда, я свидетель этого, что у него была полная свобода творчества. И данные слова звучат как слова человека, который не хочет брать на себя ответственность за поступки, которые он совершил.

