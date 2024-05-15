«Последнее, что он сказал, — что его притесняют». Как рэпер Vacio уехал из России перед призывом

Рэпер Vacio, ставший широко известным после голой вечеринки в клубе «Мутабор», уехал из России накануне призыва.
О его отъезде сообщила коллега Николая Васильева (настоящее имя Vacio) по проекту «Я», исполнительница Яна Джалю.
— Я очень сожалею, что Коля уехал из страны. У нас были большие творческие планы, Коля действительно очень талантливый человек, — обратилась Яна к своим подписчикам. — Последнее, что он сказал, — это то, что его притесняют и ограничивают. Это неправда, я свидетель этого, что у него была полная свобода творчества. И данные слова звучат как слова человека, который не хочет брать на себя ответственность за поступки, которые он совершил.
За появление в одном носке на причинном месте рэпер отсидел 15 суток, потом еще 10 за то, что нецензурно выругался, выходя из спецприемника. Также суд посчитал его образ пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и назначил штраф 200 тысяч рублей.
Как и многие звезды после вечеринки Анастасии Ивлеевой, Николай извинялся и обещал отправиться в армию с весенним призывом. Как сообщает StarHit, повестка у рэпера была на 13 мая, но он уехал в США.