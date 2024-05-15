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Происшествия Полиция ищет экстремала, который залез по балконам на восьмой этаж высотки в Стрижах

Полиция ищет экстремала, который залез по балконам на восьмой этаж высотки в Стрижах

Мужчина перепугал соседей ранним утром 15 мая

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Шокированные увиденным соседи обратились в полицию

Полиция Новосибирска проводит проверку действий мужчины, который утром 15 мая по балконам вскарабкался на 8-ой этаж высотки в ЖК «Эволюция» в микрорайоне Стрижи.

— Материал в отделе полиции № 3 «Заельцовский» зарегистрирован. Сотрудники полиции выехали на место. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — рассказали НГС в ГУ МВД Новосибирской области.

Опасная выходка мужчины попала в объектив видеокамеры жителей соседнего дома, ее опубликовал опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Причины, которые помешали мужчине воспользоваться лифтом или лестницей, остаются туманными

Видеозапись обрывается, когда экстремал достиг пятого этажа, но читательница НГС прислала продолжение. На кадрах видно, что мужчина смог достичь восьмого этажа, с балкона он вошёл в квартиру, которую снимает.

— Дело было сегодня утром, примерно в 5:20. Этот мужчина — арендатор, он снимает квартиру в соседнем доме, — сообщила НГС жительница ЖК «Эволюция».

ЖК «Эволюция» обслуживает управляющая компания «Стрижи», а охраняет — ЧОП «Легион». В обеих организациях сообщили НГС, что к ним не поступали сообщения о данном происшествии.

Ранее инженер новосибирского Шлюза упал с высоты и не смог выйти из комы.

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